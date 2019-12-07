O Ses Türkiye'de duygusal anlar! O Ses Türkiye 20. bölüm fragmanı

TV8'in keyifle izlenen yarışma programı O Ses Türkiye yeni bölümü ile bu akşam izleyici karşısına çıkacak. Cumartesi ve pazar günleri yayınlanan O Ses Türkiye'nin jüri koltuğunda Murat Boz, Hadise, Beyazıt Öztürk ve Seda Sayan yer alıyor.

O SES TÜRKİYE YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yeni bölümde yine jürinin karşısına birbirinden güçlü sesler çıkıyor. Beyazıt Öztürk esprileri ile stüdyoyu kahkahaya boğacak. Sahneye çıkan bir yarışmacı ise herkesi duygusallaştırıyor. Yarışmacının hayat hikayesi merak konusu oldu. İşte O Ses Türkiye yeni bölüm fragmanı...

O SES TÜRKİYE 20. BÖLÜM FRAGMANI