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07.12.2019 - 14:39 |

O Ses Türkiye'de duygusal anlar! O Ses Türkiye 20. bölüm fragmanı

O Ses Türkiye yeni bölümü ile bu akşam ekrana gelecek. 20. bölümü yayınlanacak olan O Ses Türkiye'de duygusal dakikalar yaşanıyor. Sahnedeki yarışmacının hayat hikayesi jüri üyelerini derinden etkiliyor. İşte O Ses Türkiye 20. bölüm fragmanı...

O Ses Türkiye'de duygusal anlar! O Ses Türkiye 20. bölüm fragmanı

TV8'in keyifle izlenen yarışma programı O Ses Türkiye yeni bölümü ile bu akşam izleyici karşısına çıkacak. Cumartesi ve pazar günleri yayınlanan O Ses Türkiye'nin jüri koltuğunda Murat Boz, Hadise, Beyazıt Öztürk ve Seda Sayan yer alıyor.

O SES TÜRKİYE YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yeni bölümde yine jürinin karşısına birbirinden güçlü sesler çıkıyor. Beyazıt Öztürk esprileri ile stüdyoyu kahkahaya boğacak. Sahneye çıkan bir yarışmacı ise herkesi duygusallaştırıyor. Yarışmacının hayat hikayesi merak konusu oldu. İşte O Ses Türkiye yeni bölüm fragmanı...

O SES TÜRKİYE 20. BÖLÜM FRAGMANI

Ersan Parlatan: "Bizim oyun anlayışımızı, felsefemizi yansıtan bir skor"Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan son haftalardaki çıkışlarını sürdürdükleri için mutlu olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:
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