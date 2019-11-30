30.11.2019 - 15:27 |
O Ses Türkiye'de heyecan dorukta | O Ses Türkiye 18. bölüm fragmanı
O Ses Türkiye yeni bölümü ile bu akşam ekrana gelecek. 18. bölümü yayınlanacak olan O Ses Türkiye'de yine keyifli dakikalar yaşanacak. Hangi jüri üyeleri istedikleri yarışmacıları takımına katabilecek? İşte O Ses Türkiye 18. bölüm fragmanı...
TV8'in sevilen ses yarışması O Ses Türkiye yeni bölümü ile bu akşam ekrana gelecek. Sürpriz dakikaların yaşanacağı O Ses Türkiye'de Beyaz ve Hadise arasında geçen konuşma izleyenlere keyifli dakikalar yaşatacak.
O SES TÜRKİYE 18. BÖLÜM FRAGMANI