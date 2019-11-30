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30.11.2019 - 15:27 |

O Ses Türkiye'de heyecan dorukta | O Ses Türkiye 18. bölüm fragmanı

O Ses Türkiye yeni bölümü ile bu akşam ekrana gelecek. 18. bölümü yayınlanacak olan O Ses Türkiye'de yine keyifli dakikalar yaşanacak. Hangi jüri üyeleri istedikleri yarışmacıları takımına katabilecek? İşte O Ses Türkiye 18. bölüm fragmanı...

O Ses Türkiye'de heyecan dorukta | O Ses Türkiye 18. bölüm fragmanı

TV8'in sevilen ses yarışması O Ses Türkiye yeni bölümü ile bu akşam ekrana gelecek. Sürpriz dakikaların yaşanacağı O Ses Türkiye'de Beyaz ve Hadise arasında geçen konuşma izleyenlere keyifli dakikalar yaşatacak.

O SES TÜRKİYE 18. BÖLÜM FRAGMANI

Halk otobüsüne binen sokak köpeği yolcuların maskotu olduKocaeli’nin İzmit ilçesinde durakta duran halk otobüsüne bir anda binen köpek renkli anların yaşanmasına sahne oldu. Sürekli toplu taşıma araçlarına bindiği öğrenilen köpeğin yolculuğu güvenlik kamerasına yansıdı.
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