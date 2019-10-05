MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemO Ses Türkiye'de jüri bloklama butonu! Jüri bloklama butonu nedir?
05.10.2019 - 17:18 |

O Ses Türkiye'de jüri bloklama butonu! Jüri bloklama butonu nedir?

O Ses Türkiye yeni sezon ilk bölüm ile bu akşam TV8 ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Acun Ilıcalı'nın sunumu ile ekrana gelen jüri koltuğunda Murat Boz, Seda Sayan, Beyazıt Öztürk ve Hadise'nin yer aldığı O Ses Türkiye'de bu yıl farklı bir format uygulanacak. O formatın adı ise Jüri bloklama butonu olarak açıklandı. Peki Jüri bloklama butonu nedir?

O Ses Türkiye'de jüri bloklama butonu! Jüri bloklama butonu nedir?

O Ses Türkiye bu akşam TV8 ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Acun Ilıcalı'nın sunumu ile ekrana gelen O Ses Türkiyebu sezon farklı bir format ile ekrana gelecek. Acun Ilıcalı tarafından duyurulan o değişiklik ise jüri bloklama butonu olarak açıklandı. Peki O Ses Türkiye'de bu yıl ilk kez uygulanacak olan jüri bloklama butonu nedir?

JÜRİ BLOKLAMA BUTONU NEDİR?

O Ses Türkiye yeni sezon ilk bölüm ile bu akşam ekrana geliyor. Yıllardır aynı formatta devam eden O Ses Türkiye'de bu yıl uygulanacak olan jüri bloklama butonu sayesinde jüri üyeleri bir yarışmacıya dönmesini istemedikleri diğer jüri üyesini bloklayabilecek. Değişikliği Acun Ilıcalı jüride yer alan Murat Boz, Seda Sayan, Hadise ve Beyazıt Öztürk'e şu şekilde açıkladı;

"Önünüzde butonlar var. Bu sizin belki de şampiyonluğa gidecek yolunuzu hazırlayacak. Bu buton ile rakip jürileri bloklayabiliyorsunuz."

 

Antalya’da genç kızların sosyal medya tartışması kanlı bittiAntalya’da 17 yaşındaki C.S.A., sosyal medya üzerinden annesine küfür ettiği gerekçesiyle buluşmak için çağırdığı arkadaşı S.İ.’yi (15), sokakta bacaklarından bıçaklayıp kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan S.İ. tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken, şüpheli C.S.A ise kısa süre sonra polis tarafından yakalandı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Şoke eden iddia: Evli olmasına rağmen benim kızımı...

Şoke eden iddia: Evli olmasına rağmen benim kızımı...

O Ses Türkiye'de jüri bloklama butonu! Jüri bloklama butonu nedir?

O Ses Türkiye'de jüri bloklama butonu! Jüri bloklama butonu nedir?

Kayıp emekli polis, kuyuda başından vurulmuş halde bulundu

Kayıp emekli polis, kuyuda başından vurulmuş halde bulundu

Antalya’da genç kızların sosyal medya tartışması kanlı bitti

Antalya’da genç kızların sosyal medya tartışması kanlı bitti

Sıradaki Haber