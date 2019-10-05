O Ses Türkiye'de jüri bloklama butonu! Jüri bloklama butonu nedir?

O Ses Türkiye bu akşam TV8 ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Acun Ilıcalı'nın sunumu ile ekrana gelen O Ses Türkiyebu sezon farklı bir format ile ekrana gelecek. Acun Ilıcalı tarafından duyurulan o değişiklik ise jüri bloklama butonu olarak açıklandı. Peki O Ses Türkiye'de bu yıl ilk kez uygulanacak olan jüri bloklama butonu nedir?

JÜRİ BLOKLAMA BUTONU NEDİR?

O Ses Türkiye yeni sezon ilk bölüm ile bu akşam ekrana geliyor. Yıllardır aynı formatta devam eden O Ses Türkiye'de bu yıl uygulanacak olan jüri bloklama butonu sayesinde jüri üyeleri bir yarışmacıya dönmesini istemedikleri diğer jüri üyesini bloklayabilecek. Değişikliği Acun Ilıcalı jüride yer alan Murat Boz, Seda Sayan, Hadise ve Beyazıt Öztürk'e şu şekilde açıkladı;

"Önünüzde butonlar var. Bu sizin belki de şampiyonluğa gidecek yolunuzu hazırlayacak. Bu buton ile rakip jürileri bloklayabiliyorsunuz."