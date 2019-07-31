ÖABT cevap anahtarı yayımlandı! ÖABT sonuçları o tarihte açıklanacak

28 Temmuz 2019 tarihinde uygulanan 2019-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (2019-ÖABT) Temel Soru Kitapçıkları (her test için % 10) ile Cevap Anahtarları aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 30 Temmuz 2019 tarihinde saat 16.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

ÖABT CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖABT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

28 Temmuz'da yapılan KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi ÖABT'nin sonuçları 29 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar 'https://sonuc.osym.gov.tr' adresinden sorgulanabilecek.