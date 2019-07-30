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30.07.2019 - 16:46

ÖABT sınav soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı! (KPSS sınav soru ve cevapları)

KPSS'nin son oturumu olan ÖABT sınav soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM tarafından adayların erişimine sunuldu. Binlerce öğretmen adayını yakından ilgilendiren Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi bilindiği üzere 28 Temmuz tarihinde gerçekleştirilmişti. ÖABT sınav soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden sorgulanabilecek

ÖABT sınav soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı! (KPSS sınav soru ve cevapları)

KPSS ÖABT sınav soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM tarafından adayların erişimine sunuldu. KPSS'nin son oturumu olan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi bilindiği üzere 28 Temmuz tarihinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilmişti. Adaylar KPSS ÖABT sınav soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girdikten sonra görebilecek.

2019-ÖABT Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı

28 Temmuz 2019 tarihinde uygulanan 2019-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (2019-ÖABT) Temel Soru Kitapçıkları (her test için % 10) ile Cevap Anahtarları aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 30 Temmuz 2019 tarihinde saat 16.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

SINAV SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

 

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