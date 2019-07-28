ÖABT sınavı sona erdi! KPSS ÖABT sınav soru ve cevapları yayımlandı mı?

KPSS ÖABT sınavı sona erdi. Binlerce öğretmen adayını yakından ilgilendiren KPSS ÖABT sınavının taamlanmasının ardından adaylar sınav soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının ne zaman yayımlanacağını merak etmeye başladı. 10:15'te başlayan KPSS ÖABT sınavında İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Matematik Öğretmenliği (Lise), Fizik ve Kimya branşlarında sınava tabi tutulan adaylar 150 dakika süren sınavda ter döktü.

Diğer branşlardan sınava giren adaylara tanınan süre ise 120 dakika olarak belirlendi.

KPSS ÖABT SINAV SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI MI?

KPSS ÖABT sınav soru ve cevapları henüz yayınlanmadı. ÖSYM tarafından sınav soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının ilerleyen saatlerde yayımlanması bekleniyor.