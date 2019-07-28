28.07.2019 - 12:53
ÖABT sınavı sona erdi! KPSS ÖABT sınav soru ve cevapları yayımlandı mı?
KPSS'nin son oturumu olan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi 12:45'te sona erdi. 10:15'te başlayan KPSS ÖABT sınavında adaylara 75 soru yöneltildi. İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Matematik Öğretmenliği (Lise), Fizik ve Kimya branşlarında sınava tabi tutulan adaylar 150 dakika süren sınavda ter döktü. KPSS ÖABT sınavında diğer branşlardan sınava giren adayların sınavı ise 120 dakika sürdü. Peki KPSS ÖABT sınav soru ve ceveapları yayımlandı mı?
KPSS ÖABT sınavı sona erdi. Binlerce öğretmen adayını yakından ilgilendiren KPSS ÖABT sınavının taamlanmasının ardından adaylar sınav soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının ne zaman yayımlanacağını merak etmeye başladı. 10:15'te başlayan KPSS ÖABT sınavında İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Matematik Öğretmenliği (Lise), Fizik ve Kimya branşlarında sınava tabi tutulan adaylar 150 dakika süren sınavda ter döktü.
Diğer branşlardan sınava giren adaylara tanınan süre ise 120 dakika olarak belirlendi.
KPSS ÖABT SINAV SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI MI?
KPSS ÖABT sınav soru ve cevapları henüz yayınlanmadı. ÖSYM tarafından sınav soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının ilerleyen saatlerde yayımlanması bekleniyor.
Baronun gizli yazışması: Sakin olmayan bunu yapamazErzurum'da Türkiye'de tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olan 100 milyon TL değerindeki 1 ton 535 kilogram eroinle ilgili olarak aralarında baron Mehmet Zeki Fidan'ın da bulunduğu 8 tutuklu hakkındaki soruşturma tamamlandı. 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, sanıkların toplam 1314 yıl hapisle cezalandırılması istendi. İddianamede, zehir tacirlerinin uyuşturucuları taşımak için kullandığı yöntem, kriptolu cep telefonu ve özel mesajlaşma programı 'chat encro' deşifre edildi. Sevkiyatta eroin yüklü çuvalların sahiplerinin karışmaması için torbaların mavi ve siyah renkli iplikle dikildiği ortaya çıktı.