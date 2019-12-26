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26.12.2019 - 15:24 | | DHA

Odasına giren ailesi yıkıldı!

Denizli'nin Çal ilçesinde, gıda mühendisi Cansu Ç. (25), ailesiyle yaşadığı evde, iple kendini tavana asarak yaşamına son verdi.

Odasına giren ailesi yıkıldı!

Olay, gıda Mühendisi Cansu Ç.'nin Yeşilyurt Mahallesi'ndeki ailesinin evinde meydana geldi. Dün saat 20.00 sıralarında, odasına çekilen Cansu Ç.'yi merak eden yakınları, odaya girdi. Kızlarını tavana asılı bulan aile, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi Cansu Ç.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Jandarma ve savcının incelemesinin ardından Cansu Ç.'nin cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Soruşturma başlatan jandarma Cansu Ç.'nin intihar nedeninin araştırıldığını bildirdi.

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