29.08.2019 - 14:52
Ödeşme Zamanı filminin konusu nedir? Oyuncuları kimler?
2018 yapımı olan Ödeşme Zamanı filminin konusu ve oyuncuları hakkında meraklı arayış sürüyor. Aksiyon türündeki Ödeşme Zamanı filmini Jesse V. Johnson yönetti. İşte Ödeşme Zamanı filmi hakkında merak edilenler...
Ödeşme Zamanı filminin konusu: Dövüşmek konusunda uzman olan adam beş parası kalınca kimse iş vermek istemez. Bunun yerine kolay yoldan para kazanmanın peşine düşen adam mafyanın tahsildarlığını yapmaya başlar. Gittiği ilk işte başına olmadık belalar açılan adam, kolay gibi görünen işin aslında kendisi için tezgahlanmış bir ölüm kalım savaşı olduğunu anlar. Şimdi gücün yanında zeka oyunlarının da çok önemli olduğu anlar başlayacak ve adam hem mafyanın parasına çökecek hem de özgürlüğünü kazanmak için mücadele verecektir.
OYUNCULAR KİMLER?
Scott Adkins
Essam Ferris
Rustic Bodomov