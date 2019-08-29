Ödeşme Zamanı filminin konusu nedir? Oyuncuları kimler?

Ödeşme Zamanı filminin konusu: Dövüşmek konusunda uzman olan adam beş parası kalınca kimse iş vermek istemez. Bunun yerine kolay yoldan para kazanmanın peşine düşen adam mafyanın tahsildarlığını yapmaya başlar. Gittiği ilk işte başına olmadık belalar açılan adam, kolay gibi görünen işin aslında kendisi için tezgahlanmış bir ölüm kalım savaşı olduğunu anlar. Şimdi gücün yanında zeka oyunlarının da çok önemli olduğu anlar başlayacak ve adam hem mafyanın parasına çökecek hem de özgürlüğünü kazanmak için mücadele verecektir.

OYUNCULAR KİMLER?

Scott Adkins

Essam Ferris

Rustic Bodomov