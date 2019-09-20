ODTÜ’lü İrem ölümünde şoföre ‘pim’ tahliyesi

ODTÜ Psikoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisi İrem Kütük, 26 Kasım 2018’de kampüste kaldırımda yürürken yanından geçen Tahir Kepenek yönetimindeki, okula ait kamyonetin açılan kapağının başına çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra tutuklanan ve hakkında “taksirle ölüme sebebiyet verme” suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istemiyle dava açılan Kepenek’in 15 Nisan’daki duruşmada tahliye edildiği öğrenildi.

Kütük’ün ölümüne ilişkin Ankara 29. Asliye Ceza Mahkemesi’nde savunma yapan Kepenek, kamyonetin damper kapağının geriye açıldığını öne sürerek, kazadan kısa süre önce kapak sisteminin yana doğru açılacak şekilde düzenlendiğini iddia etti. Suçsuz olduğunu savunan Kepenek, şu ifadeleri kullandı:

“Gerekli önlemleri alarak araca öyle biniyorum. Ancak olay günü taşlı yoldan dolayı aracın kapağının pimi yerinden çıkmış. Kapağın açıldığını görmedim. Aracın kapağının bir adet pimi var. Ben takmıştım. Çıktığını fark etmedim. Kaza sırasında kullandığım aracın kapak sistemi farklıydı. 2018 yılı Ağustos ayı içinde kapak sisteminde değişiklik yapıldı. Değişikliğin ne şekilde, nerede yapıldığını bilmiyorum.”

Davanın önceki gün görülen duruşmasına yazı gönderen üniversite yönetimi, araç üzerinde hiçbir değişiklik, revizyon, tadilat yapılmadığı, yıl içerisinde onarım ve muayenesine yönelik rutin bakımının gerçekleştirildiği yönünde bilgi geldiğini belirtti. Üniversite tarafından gönderilen araçla ilgili onarım formunda adı geçen kişilere, tanık olarak dinlenmeleri için tebligat gönderilmediğinin tespit edildiğini belirten mahkeme, bu kişilere tebligat gönderilmesine karar vererek, duruşmaya erteledi.