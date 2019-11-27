‘Ofis tipi karaciğer yağlanması’ uyarısı

Türkiye Diyabet Vakfı Genel Başkanı Prof. Dr. Temel Yılmaz, ofis çalışanlarında karaciğer yağlanma riskinin oldukça yüksek olduğunu belirtti. Prof. Yılmaz, akıllı ofislerdeki oksijensiz ortamın hastalık riski yarattığı uyarısında bulundu.



Adeta salgın haline gelen diyabete karşı Türkiye’nin ilk yüksek teknolojili diyabet merkezi İstanbul Florence Nightingale Hastanesi bünyesinde hayata geçirilecek. Merkez hizmete girdiğinde pankreas nakli ihtiyacı olan hastalara 6 ay içinde kök hücre nakli de sağlanacak. Türkiye Diyabet Vakfı Genel Başkanı Prof.Dr.Temel Yılmaz, merkezin nasıl çalışacağını Milliyet’e anlattı: “Sistemin en önemli ayağını diyabet hastalarının internet üzerinden takibine olanak sağlayan ve sürekli glikoz ölçen CGM cihazı ile insülin pompası oluşturacak. Sistem sayesinde hastalar dünyanın neresinde olursa olsun 7/24 internet üzerinden takip edilecek. Sürekli glikoz ölçen CGM cihazı ile insülin pompası hastanın kol veya karın bölgesine implant edilebiliyor.



Cihaz her iki dakikada bir vucüt sıvısından kan şekeri ölçüyor. Kan şekeri 70’in altına düşen veya 200’ün üzerine çıkan hastanın ailesi ve doktoruna alarm komutu gidiyor. Kan şekeri yükseldiğinde, cihaz insülün miktarını otomatik ayarlayıp vücuda gönderiyor. Vücudun yaptığı işlemi cihaz yapacak. Bu sayede özellikle uykuda ölümlerin önüne geçilmesini planlıyoruz.”



İki çalışandan biri



Prof.Dr.Yılmaz, ‘Ofis tipi karaciğer yağlanması’ adını verdiği soruna da dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Beyaz yakalılar dediğimiz kesim hareketsiz bir yaşam sürüyor. Fast Food ve hazır gıda tüketmek büyük sorun. Eskiden 8 saat olan çalışma süresi elektronik postalar ve yeni işleyişte 24 saate yayıldı. Beyaz yakalılar sürekli düşük stres altında. Bu durum insülin direncine neden oluyor. En önemli gösterge yağlı karaciğer sorunu. Ofis çalışanları oksijenlenme sorunu da yaşıyor. Akıllı binalarda çalışmak zorunda kalan insanlar yeterli oksijeni alamıyorlar. Sürekli kötü beslenme ve hareketsizlik de eklenince metabolizma bozuluyor. Ofis çalışanları içinde, normal kilolu olan 45 yaş altı gençlerin bile yaklaşık yüzde 50’sinde karaciğer yağlanması var.”