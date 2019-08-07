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07.08.2019 - 23:15| DHA

Ofiste ölü bulundu! 2 yıl önce sosyal medyadan açıklamış...

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, Şevket Rasim Bekdikhan (45), arkadaşının ofisinde sandalyede oturur halde ölü bulundu. Bekdikhan'ın sosyal medya hesabında, 2 yıl önce 'Hayatıma son vermem ve dünyayı kendimden kurtarmam lazım' yazdığı görüldü.

Ofiste ölü bulundu! 2 yıl önce sosyal medyadan açıklamış...

 Olay, akşam saatlerinde Şarampol Caddesi üzerindeki bir iş hanında meydana geldi. Tek başına yaşadığı öğrenilen Şevket Rasim Bekdikhan, 2 ay önce bir arkadaşının ofisini kullanmaya başladı. Gündüz saatlerinde ofise gelen Bekdikhandan arkadaşları uzun süre haber alamadı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine giden polis ekipleri, Bekdikhanı ofis içerisindeki bilgisayar masası önünde sandalyede hareketsiz otururken gördü.

Ofiste ölü bulundu 2 yıl önce sosyal medyadan açıklamış...

Ofis kapısının çilingir yardımıyla açılmasının ardından sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Bekdikhanın hayatını kaybettiği belirlendi. Ofis içerisinde yapılan incelemenin ardından Bekdikhanın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Bekdikhanın fazla kilolu olduğu ve bu nedenle yürümekte zorluk çektiği öğrenildi. Bekdikhanın, sosyal medya hesabından ise 2 yıl önce 'Hayatıma son vermem ve dünyayı kendimden kurtarmam lazım, Alanyada devlet hastanesine gidecek yerim olmadığından sığındım cesaretsizliğimden bu işe yaramaz hayatımı sonlandıramıyorum bile' gibi ifadeler paylaştığı görüldü.


Ofiste ölü bulundu 2 yıl önce sosyal medyadan açıklamış...

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