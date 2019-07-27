Öfkesini tartıştığı kişinin aracına çarparak çıkardı!

Olay gece saatlerine Ankara Elvankent'te meydana geldi. İddiaya göre, alacak verecek meselesi nedeniyle iki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası öfkelenen kişi aracı binerek tartıştığı kişinin park halindeki aracına doğru ilerledi. Öfkeli kişi, yol kenarındaki araca çarptı. Geri manevra yapan sürücü bir kez daha bu araca çarptı. Mahalledeki olay çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.