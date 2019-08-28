28.08.2019 - 10:47
Oflu Hoca Trakya'da filminde kimler oynuyor?
13 Nisan 2018'de vizyona giren Oflu Hoca Trakya'da filmini Adem Kılıç ve Serkan Karaarslan yönetti. Komedi türündeki Oflu Hoca Trakya'da filmin konusu ve oyuncuları haberimizde...
Oflu Hoca Trakya'da filminin konusu, Doğanspor futbol kulübünün başkanlığını yapan Oflu Hoca, yeni transfer peşindedir. Genç yetenek Hayati’yi gözüne kestiren Oflu Hoca, onu transfer etmek için Lüleburgaz’a gider. Bu sırada Lüleburgaz’da hapishanede yatan Haspi adındaki bir adam tahliye olur. Haspi, tamamen farklı karakterde biri olsa da Oflu Hoca’ya ikizi kadar benzemektedir. Haspi’nin hapisten çıkması Oflu Hoca’nın Lüleburgaz’daki günlerini kabusa çevirir.
OYUNCULAR KİMLER?
Çetin Altay
Gökhan Yıkılkan
Gülhan Tekin
Bilal Çatalçekiç
Seymen Aydın
Ececan Gümeci
Buket Dereoğlu
Bahtiyar Engin