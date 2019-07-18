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18.07.2019 - 15:37

ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı?

Özel Güvenlik 82. Temel Eğitim ve 58. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 30 Haziran Pazar günü gerçekleşen ÖGG'nin soruları ve cevapları yayımlanmıştı. Peki ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı?

Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Özel Güvenlik Sınavının sonuçları henüz açıklanmadı. 30 Haziran'da yapılan sınavın soruları ve cevapları 3 Temmuz'da erişime açılmıştı.

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ÖGG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

30 Haziran Pazar günü gerçekleşen ÖGG'nin sonuçları henüz açıklanmadı. Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından resmi açıklama henüz yapılmazken sonuçların 19 Temmuz'da ilan edileceği tahmin ediliyor.

SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDIĞINDA BURADA OLACAK

 

Berberi 'kadına neden baktın?' diyerek dövdülerAdıyaman'da, erkek kuaförü Hasan Hekimoğlu, iş yerine gelen şüpheliler tarafından bir kadına baktığı iddiası ile sopalarla dövüldü.
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