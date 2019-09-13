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13.09.2019 - 18:48 |

ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? EGM sonuç ekranı

83. Özel Güvenlik Sınav (ÖGG) sonuçları için heyecan devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 83. Özel Güvenlik Sınav (ÖGG) sonuçları açıklandı mı? ÖGG sınav sonuçları açıklandıktan sonra sınava katılan adaylar, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı "https://www.egm.gov.tr/ozelguvenlik/sinav-sonuclari" adresinden sınav sonucuna erişim sağlayabilecek.

ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? EGM sonuç ekranı

Özel güvenlik görevlisi, kişileri, kurumları veya değerli varlıkları koruma işi yapan kişidir. Özel güvenlik görevlileri iletişim, yangın, afetler, patlayıcılar, kişi koruma, güvenlik sistemleri, olay yeri incelemesi, hukuk, ilkyardım, narkotik, silahlar, kalabalıklar konularında eğitim alır.

83. Özel Güvenlik Sınavına katılan adaylar, sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Özel Güvenlik Daire Başkanlığı ÖGG sınav sonuçlarının 13 Eylül 2019 tarihinde açıklanacağını duyurmuştu. ÖGG adayları ise bugün sık sık 'ÖGG sınav sonuçları' arayışında bulundu. Emniyet Genel Müdürlüğü, ÖGG sınav sonuçlarının açıkladı mı? İşte EGM'nin ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı...

83. ÖGG SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Barınaklarını su basan aslanlar sokağa indiHindistan'da 7 kişilik aslan ailesi, aşırı yağışlar sonrası barınaklarını su basınca, barınaktan kaçtı. Sokaklara inen aslanların görüntüsü amatör kameralara yansıdı.
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