08.09.2019 - 00:48
ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 ÖGG sınav sonuç tarihi...
Özel Güvenlik 83. Temel Eğitim ve 59. Yenileme Eğitim sınavı 25 Ağustos 2019 günü uygulandı. Sınav sonrasında ÖGG adayları, sınav sonuçları için arayışa geçti. Peki binlerce adayı yakından ilgilendiren ve merakla beklenen ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte hem bu soru ile ilgili son durum hem de ÖGG sınav soru ve cevapları...
Özel Güvenlik 83. Temel Eğitim ve 59. Yenileme Eğitim sınavı soru ve cevapları yayımlandı ve gözler sınav sonuçlarına çevrildi. Kendi başarılarını ölçmek için soru ve cevapları inceleyen ÖGG adayları, sınav sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Peki ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merakla araştırılan o tarih...
ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
83. dönem ÖGG sınav sonuçları ile ilgili gözler Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın takvimine çevrildi ancak net tarih henüz belli oldu. ÖGG sınav sonuçları tarihi belli olur olmaz haberimizde yer alacak...
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Yaralı antilobu canlı canlı gömdülerHindistan’da çiftçiler, antilopların mahsullerine zarar vermesi sebebiyle Orman Bakanlığı’na başvurdu. Bakanlık, bölgedeki 300 antilobun avcılar tarafından öldürülmesine izin verdi. Amatör kamera tarafından çekilen görüntülerde yaralı bir antilobun canlı canlı gömüldüğü görüldü.