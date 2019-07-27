MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemÖğle yemeğinin ardından başladı! 168 kişi...
27.07.2019 - 12:54| AA

Öğle yemeğinin ardından başladı! 168 kişi...

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki bir tekstil fabrikasında çalışan ve zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alınan işçilerin sayısı 168'e çıktı.

Öğle yemeğinin ardından başladı! 168 kişi...

Alınan bilgiye göre, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulunan bir tekstil fabrikasında çalışan 97 işçi dün bulantı ve kusma şikayeti ile Safranbolu Devlet Hastanesi ve Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. 

Bir süre sonra aynı belirtileri gösteren 71 işçi daha hastaneye gitti. Tedaviye alınan ve sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen 168 işçi, işlemlerinin ardından taburcu edildi. İşçilerin fabrikada önceki gün öğlen yedikleri yemeğin ardından şikayetlerinin başladığı belirtildi.

 

Camiye giren yılan, cemaati korkuttuOsmaiye'nin Toprakkale ilçesinde, camiye giren zehirli boz yılanı, cemaatie ve öğrencilere korku dolu anlar yaşattı. Bir öğrenci tarafından fark edilen yılan, üç gün süren uğraş sonucu, yakalanarak doğaya bırakıldı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Silahlı kavgada baba ve 3 oğlu vurdular!

Silahlı kavgada baba ve 3 oğlu vurdular!

İğrenç olay! İki minibüsün arasında görenler şoke oldu

İğrenç olay! İki minibüsün arasında görenler şoke oldu

Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen kız kendini astı!

Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen kız kendini astı!

Camiye giren yılanı çıkartmak için 3 gün uğraştılar

Camiye giren yılanı çıkartmak için 3 gün uğraştılar

Sıradaki Haber