‘Oğlum artık beni tanıyor’

Türkiye, Aksaray’daki otizmli çocuklara yönelik ayrımcılığı konuşurken, İBB’nin Otizm Eğitim ve Uygulama Merkezleri’nde 516 otizml çocuk eğitim alıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engelliler Müdürlüğü’ne bağlı Beyoğlu, Kadıköy, Kartal ve Esenyurt’ta kurulan 0-6 yaş Otizm Eğitim ve Uygulama Merkezleri’nde toplamda 516 otizmli çocuğa eğitim veriliyor. Grup ve bireysel eğitimler ile çocukların okul hayatlarına daha kolay adaptasyon sağlaması amaçlanıyor. Bunun yanı sıra 17-35 yaş aralığında 66 otizmli de Fatih ve Kartal’da bulunan merkezlerde eğitim alıyor.



Öncelik o çocukların



Ücretsiz hizmet veren bu kurumlara kayıt olmak için 0-6 yaş arasındaki çocuklarda ön tanı raporunun olması gerekirken, yetişkinlerde ise yüzde 40 otizm engelli raporu şartı aranıyor. Merkezlere gelmekte ulaşım sıkıntısı çeken ailelere ulaşım imkanı sağlanıyor.



Kadıköy 0-6 Yaş Otizm Eğitim ve Uygulama Merkezi’nde görev yapan uzman psikolog Kübra Hacıoğlu Sarı, önceliklerinin Milli Eğitim’den hizmet alamayan çocuklar olduğunu ifade ederek, “Aile ilk başvurduğunda öğrencimiz psikolog ve özel eğitimci eşliğinde bir değerlendirmeden geçiyor. Psikologlar tarafından aileden bilgiler alınırken, özel eğitimcilerimiz çocukla bire bir hangi aşamada neler bilip bilmediğinin değerlendirmesini yapıyor ve bu sonuca göre öğretmenine teslim ediyoruz. Öğretmen, altı hafta kadar öğrenciyi gözlemliyor. Bu gözlemin sonunda beceri sıralaması yapılıyor” dedi.



Sarı, şöyle devam etti: “Bize gelen öğrencilerin takvim yaşı 5’tir. Ama gelişim yaşı 3. Amacımız öğrenciyi o üçten takvim yaşına taşımak. Yaşıtlarıyla aynı seviyeye getirmek. Hafta dört saat bireysel eğitim, bununla birlikte spor ve hareket eğitimi, duyu bütünleme terapisi ve dil konuşma terapisi de veriliyor. Sadece Kadıköy’de 66 öğrenci ve 14 eğitmen var. Grup eğitimlerimiz ise okula ve kaynaştırmaya hazırlama amaçlı olduğu için öğrencimizin komut alma ve toplu hareket edebilmesini sağlıyoruz. Okula başladıklarında zorlanmasınlar ve kolay uyum sağlayabilsinler istiyoruz.”











Altı yaşında olan otizmli oğlunu üç yıldır Kadıköy 0-6 yaş Otizm Uygulama ve Eğitim Merkezi’ne getiren E.K, en büyük şansının böyle bir kurumla karşılaşmak olduğunu belirterek şunları söyledi:



“Otizm bir hastalık değildir. Bir farklılıktır. Bu farklılığı kabul etmeyen cahil bir zihniyet var. Çocuğum hiç komut almıyordu. Göz teması yoktu. Beni tanımıyordu. Düşünün annesini tanımayan bir çocuk. Şimdi artık beni tanıyor. Aldığım bir oyuncağa seviniyor. Benim için bundan daha büyük bir mutluluk yok.

Bizim için bunlar çok güzel gelişmeler. Çocuğuma ne kadar emek verdiysem o kadar da meyvesini aldım. Her ne kadar insanlar farklı gözle baksalar da çocuğumu parklardan, bahçelerden, oyun alanlarından, vapurdan ve otobüsten hiçbir zaman geri bırakmadım. Bir şekilde insanların arasına karıştırmaya çalıştım.”