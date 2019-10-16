‘Oğlum suçsuz beni kurtardı’

İstanbul Sultangazi’de yaşayan Yusuf Dayan (39) geçen cumartesi günü 16 yaşındaki oğlu İ. tarafından öldürüldü. Olayın ardından yakalanan İ., ifadesinde babasının annesini dövdüğünü ve araya girdiği sırada yaşanan arbede esnasında babasını bıçakladığını söyledi. İ., ‘Üst soydan akrabayı kasten öldürme’ suçundan tutuklanırken, yıllardır eşinden şiddet gördüğünü söyleyen 3 çocuk annesi Saniye Dayan ise yaşadıklarını Milliyet’e anlattı:

‘Anneme zarar verme’

Olayın olduğu günde, yine eşimle aramızda tartışma yaşandı ve her zamanki gibi kalkıp, bana fiziksel şiddet uyguladı. Tekme ve yumrukla saldırdı. Elinde de yanında sürekli taşıdığı bıçağı vardı. Hatta bu bıçakla parmağımı yaraladı. Benim bağırmam üzerine, apartmanın önünde olan oğlum eve geldi. Beni babasının elinden almaya çalışıp, ‘Anneme zarar verme’ dedi. Ama Yusuf bu kez oğlumun üzerine gitti ve elinde de bıçak vardı. O sırada babasıyla boğuşurken, boğuşma esnasında bıçak yanlışlıkla babasının karnına geldi. Oğlum bilinçli olarak bir şey yapmadı. Oğlum beni korumak için böyle bir şey yaptı. Oğlumun suçu yok. Yıllardır gördüğüm şiddete şahit oluyordu, bu kez buna dayanamadı.”

Ölümle tehdit

“Eşimle 16 yaşında evlendim. 20 yıllık evliliğim boyunca sürekli eşimden şiddet gördüm. Hep bir gün düzelir umuduyla bekledim ama değişen bir şey olmadı. Sebepsiz yere bana şiddet uyguluyordu. Çocuklarım için ve ailem yüzünden bu duruma hep katlandım. Bir iki defa boşanmayı dile getirdim ama eşim, ‘Boşanmayacaksın, öldürürüm’ diye tehdit ediyordu. Yıllarca yuvam yıkılmasın diye sustum ve yaşadığım şiddete katlandım.