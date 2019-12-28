‘Oğlumun kanı yerde kalmasın’

Beyoğlu’nda durakta 7 Eylül akşamı, İTÜ mezunu elektrik mühendisi Halit Ayar (23) istedikleri parayı vermediği için Emra Yaşar ve Erhan Kurdal tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Tutuklu iki sanığın yargılanmasına, İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Sanıkların getirildiği duruşmaya Halit Ayar’ın anne-babası Hanife ve Mehmet Ayar da katıldı. Sanık Erhan Kurdal, “Kavga ettik. Arkamı döndüğümde yerde biri yatıyordu, ölen arkadaşmış. İki tekme vurdum. Bıçaklandığını bilsem tekme atmazdım” dedi. Sanık Emra Yaşar ise “Kırklareli Açık Cezaevi’nden izne gelmiştim. Parkta alkol alırken Erhan ile karşılaştım. Sonra İstiklal Caddesi’ne gittik. Erhan durakta gördüğü 3 kişinin yanına gitti. Erhan’a saldırdıkları için yanlarına gittim. Biri de bana saldırınca bıçağı salladım” diye konuştu.









Arkadaşı cinayeti anlattı



Saldırıda yaralanan Halit Ayar’ın arkadaşı Sinan Nalçacı ise duruşmada şunları anlattı: “Biz durakta otururken bu iki sanık yanımıza geldi. Sanık Erhan ‘Biranız var mı?’ dedi. Elinde şişe vardı. Şişesine bira koyduk. Sonra arkadaşını kastederek, ‘Şişesi yok, iki tek atın’ dedi. ‘Bayiden alın’ dedik. ‘Sana mı soracağım lan’ dedi. Olay çıkmasın diye Erhan’a sarılıp ‘Yapma, hepimiz kardeşiz’ dedim. İki sanık, arkadaşımız Tolga’yı yumrukluyordu. Sanık Emra yanıma gelince yumruklaştık. Emra bıçağını çıkarınca, ‘Bıçakları var’ diye bağırıp koşmaya başladım. Arkama baktığımda Tolga geliyordu ama Halit yere düştü. İki sanık, Halit’in üzerine çullandı. Biri bıçaklıyor, diğeri tekmeliyordu. Halit’e yardıma koşunca Emra beni de beş yerimden bıçakladı.”



‘Gün yüzü görmesinler’



Halit Ayar’ın annesi Hanife Ayar duruşmada iki sanıktan da şikâyetçi olduğunu belirterek, “Adaletin yerine getirilmesini istiyorum. Oğlumun kanının yerde kalmasını istemiyorum” dedi. Baba Mehmet Ayar da “Bizim binbir zahmetle büyüttüğümüz evladımız Halit’i katleden bu katillerden şikâyetçiyim. Gün yüzü görmesinler inşallah. Başka anaların, babaların canı yanmasın” dedi. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına ve mütalaasını hazırlaması için dosyanın savcıya gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

