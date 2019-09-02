OÄŸlunun gÃ¶zÃ¼ Ã¶nÃ¼nde kurÅŸun yaÄŸmuru!

Olay, FerikÃ¶y PaÅŸa Mahallesi Ortanca Sokak'ta saat 18.00 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldi. Ä°sminin Ersin olduÄŸu Ã¶ÄŸrenilen bir kiÅŸi, 8 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸluyla birlikte evinden dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada, yanlarÄ±na bir kiÅŸi geldi. AdÄ± Ã¶ÄŸrenilemeyen kiÅŸi, bir ÅŸey sÃ¶ylemeden, belinden Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± tabancayla, Ersin adlÄ± kiÅŸiye kurÅŸun yaÄŸdÄ±rmaya baÅŸladÄ±. KarnÄ±ndan ve ayaklarÄ±ndan yaralanan Ersin adlÄ± kiÅŸi, kanlar iÃ§inde yere yÄ±ÄŸÄ±ldÄ±. Â

Bu sÄ±rada, 100 metre uzaklÄ±ktaki polis merkezinde bulunan polis ekipleri, silah sesini duyarak olay yerine geldi. SaldÄ±rgan, olayda kullandÄ±ÄŸÄ± tabancayla birlikte polise teslim oldu.Â

Polisin haber vermesinin ardÄ±ndan olay yerine gelen saÄŸlÄ±k gÃ¶revlileri, yaralÄ±yÄ± ÅžiÅŸli Hamidiye EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne kaldÄ±rdÄ±. Â