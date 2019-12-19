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19.12.2019 - 16:55 | | İHA

Oğluyla aynı kaderi paylaştı

Aydın-Denizli karayolu Karacasu yol ayrımında meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Bekir Ögel'in 7 yıl önce oğlunu da aynı şekilde motosiklet kazasında kaybettiği öğrenildi.

Oğluyla aynı kaderi paylaştı

Kaza saat 14.00 sıralarında Aydın-Denizli karayolu Karacasu yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karacasu yönünden Aydın-Denizli karayoluna çıkan motosiklet sürücüsüne, Denizli istikametine seyir halinde olan Ömer H. (58) yönetimindeki 20 AHJ 59 plakalı beton mikseri çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü Bekir Ögel’in (55) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

 

OĞLUYLA AYNI KADERİ PAYLAŞTI

Sabah saatlerinde balık tutmak için Menderes nehrine giden Bekir Ögel'in Kuyucak'a dönüş yolunda beton mikserinin altında kaldığı öğrenilirken, oğlu Ömer Ögel'in de 2012 yılında Hamzallı'da geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

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