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26.07.2019 - 19:06| İHA

Oğluyla denize giren babadan acı haber

Samsun’da oğluyla birlikte denize giren bir kişi boğuldu. Boğulan şahsın kardeşi ve eşi arasında yaşanan tartışmayı ise polis ekipleri güçlükle kontrol altına aldı.

Oğluyla denize giren babadan acı haber

Olay, Tekkeköy ilçesi Kirazlık mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur Özbay (39), oğlu Emirhan (14) ve eşi Sebahat Özbay ile birlikte serinlemek için denize gitti. Baba-oğul denize girdikten bir süre sonra ise dalgalar arasında çırpınmaya başladı. Emirhan kendi imkanları ile kıyıya çıkarken, baba Uğur Özbay ise dalgalar arasında kayboldu. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinde görevli kurbağa adamlar, sahil güvenlik ekipleri, cankurtaran, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Denize giren ekiplerin yaklaşık 45 dakika süren arama çalışmaları sonucu Uğur Özbay bulunarak, baygın bir şekilde denizden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Özbay, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şahsın cenazesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Oğluyla denize giren babadan acı haber

Akrabalar arasında taşlı kavga

Ambulansla hastaneye götürülen Uğur Özbay’ın kardeşi ve eşi Sebahat Özbay arasında ise kavga çıktı. Kavga sırasında kadın yere düştü. Polis ekiplerinin ayırdığı Özbay’ın kardeşi ve eşi daha sonra ayrı ayrı hastaneye geçti. Hastanede Uğur Özbay’ın ölüm haberini alan akrabalar arasında yine kavga çıktı. Taşlarla birbirine saldıran iki grup arasında bir süre devam eden kavga, güvenlik görevlileri ve polis ekiplerinin araya girmesiyle kontrol altına alındı.

Olay anını anlatan Emirhan Özbay, "Dalgalar babamla beni derin yerlere götürdü. Ben kendimi kıyıya attım ama babamı göremedim" dedi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Oğluyla denize giren babadan acı haber

 

Beylikdüzü’nde, pompalı tüfekli, sopalı kavga kameradaBeylikdüzü’nde iki grup arasında pompalı tüfek, sopa ve bıçaklarla yaşanan kavga anı cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedilirken görüntülerde pompalı silahlı kişinin havaya ateş ettiği de görülüyor.
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