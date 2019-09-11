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11.09.2019 - 10:21| DHA

Öğrenci servisi ile kamyon çarpıştı: Çok sayıda öğrenci yaralandı

Muğla’nın Dalaman ilçesinde, lise öğrencilerini taşıyan servis minibüsü ile kamyon çarpıştı. Kazada 3'ü ağır 10 öğrenci yaralandı.

Öğrenci servisi ile kamyon çarpıştı: Çok sayıda öğrenci yaralandı

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Muğla-Fethiye karayolu Gazi Bulvarı girişinde meydana geldi. Dalaman'dan Ortaca ilçe merkezi yönüne giden Şerif Akkaya yönetimindeki 48 S 5561 plakalı, lise öğrencilerini taşıyan servis minibüsüyle, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait, Cumhur Karataş yönetimindeki 48 EG 985 plakalı damperli kamyon kavşakta çarpıştı. Sol yandan aldığı darbeyle minibüste ağır hasar oluştu. Servisteki 10 öğrenci ise kazada yaralandı. Yaralı öğrenciler ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralı öğrencilerden 3'ünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazanın ışık ihlali sonucu meydana geldiği belirtilirken, ihlali hangi sürücünün yaptığı belirlenemedi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 

 

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