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04.12.2019 - 18:57 | | DHA

Öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Sultanbeyli'de öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı. Kazada aralarında bir öğrencinin de bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Kaza saat 17.30'da Sultanbeyli, Selçukhan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre içinde bir öğrenciyle görevli hostesin bulunduğu öğrenci servisiyle otomobil bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Öğrenci servisi çarpışmanın etkisiyle devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, serviste bulunan öğrenci, görevli ve şoförle birlikte otomobil sürücüsü yaralandı.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından araçları yoldan kaldırmak için çalışma başlatıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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