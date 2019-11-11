Öğrenciler Atatürk’ü Selanik’teki evinde andı

Işıklı öğrenciler ve 19 öğretmen, Ata’nın doğduğu evde “ Mustafa’m Ata’m” adlı şiir ve müzik korosuyla Sen Benim Hep Yanımdasın, Ey Özgürlük , Eğil Salkım Söğüt Eğil, 10. Yıl Marşı gibi eserleri de seslendirdi. 17 yıldır her 10 Kasım’da Ata’nın doğup büyüdüğü evde hazır bulunan Işıklıların düzenlediği anma töreninde konuşan Feyziye Mektepleri Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Zeynep Sezerman şunları dedi:

“Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Okulları olarak 17 senedir her 10 Kasım’da öğrencilerimizle Ata’mızı Selanik’te doğduğu evde anıyoruz. Selanik’in Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün doğduğu şehir olması dışında bizim için bir önemi daha var. Okullarımızın temeli de Selanik’te yaşayan Türk ailelerin okul arayışlarıyla burada atıldı. Kuruluşumuzun 50. yılında Ata’mızın onayıyla “Işık” adını aldık. Onun izinde, ilke ve devrimlerinin ışığında, gelecek nesilleri eğitimle aydınlatmaya ve önce iyi insanlar yetiştirmek için çalışmaya tüm gücümüzle devam ediyoruz.”

Atatürk’ün yaşamdan ayrıldığı saat olan 09.05’te saygı duruşuna geçen öğrenciler, “ Mustafa’m Ata’m” sunumuyla törene devam etti.