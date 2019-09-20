Öğrenciler soruyor! Bu yıl ilk ara tatil tarihi ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı 2019-2020 Eğitim yılından itibaren ara tatil uygulamasına geçildiğini duyurmuştu. Tüm öğrenileri yakından ilgilendiren bu konu yoğun ilgi gördü. Milyonlarca öğrenci bu yıl iki kez ara tatile çıkacak. İlk ara tatil ardından 15 tatil yaşanacak. İkinci dönem başladığın da ikinci ara tatil olacak. İkinci ara tatil bittikten sonra sıra Yaz tatiline gelecek. Peki bu ara tatillerin tarihleri ne zaman?

ARA TATİLLER NE ZAMAN?

İLK ARA TATİL TARİHİ

İlk ara tatil 18-22 Kasım 2019 tarihleri arasında yaşanacak.

15 TATİL NE ZAMAN?

1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erdikten sonra yarıyıl tatili başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil, 6-10 Nisan 2020 arasında verilecek.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

İkinci dönem, 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.