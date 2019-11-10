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10.11.2019 - 09:22 | | İHA

Öğrencilerden 10 Kasım'a özel klip

Adana Erkek Lisesi ve ,, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının yıl dönümüne özel klip hazırladı.

Öğrencilerden 10 Kasım'a özel klip

Atatürk, vefatının 81. yıl dönümünde tüm Türkiye'de yapılan çeşitli etkinliklerle anılıyor. Adana'da da öğrenciler Atatürk'ü hazırladıkları kliplerle andı.

Adana Erkek Lisesi öğrencileri okul bahçesinde kendi çalıp kendileri söyleyerek Atatürk'ü andı. Cebesoy İlkokulu öğrencileri de Atatürk fotoğraflı tişört giyip okul bahçesinde hep birlikte 10 Kasım yazdı.

Türkiye'de hayat durdu!Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında anılıyor. Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu.İşte o anlar:
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