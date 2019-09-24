24.09.2019 - 14:56 |
Öğrencilerin uğrak yeri: e okul giriş sayfası
Öğrencilere eğitim hayatları boyunca büyük fayda sağlayan e okul sistemine sıklıkla erişim yapılıyor. Gerekli bilgilerin yer aldığı e okula giriş yaparak, devamsızlık bilgileri, sınav notları, ders programları öğreniliyor. Peki e okul vbs sistemine nasıl giriş yapılıyor?
Herhangi bir öğrencinin e okul veya e okul vbs sistemine giriş yapması için öğrencinin TC kimlik numarası ve okul numarası yeterli oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan e okul sistemi tüm öğrencilerin erişim yapmasında ve okul bilgilerine sahip olmasında yardımcı oluyor.