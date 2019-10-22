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22.10.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

Öğrencinin eğitim hayatı e-Portfolyo’yla izlenecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Binası Başöğretmen Salonu’nda, 2023 Eğitim Vizyonu’nun en önemli hedeflerinden “e-Portfolyo” projesinin detaylarını anlattı.

Öğrencinin eğitim hayatı e-Portfolyo’yla izlenecek

Öğrencilerin okul yaşamı boyunca akademik, sosyal, sportif ve kültürel alanlarda birçok sonuç elde ettiğini belirten Selçuk, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Milli Eğitim Bakanlığı olarak 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında erken çocukluktan lise mezuniyetine kadar çocuklarımızın izlenmesi, değerlendirilmesi, geliştirilmesi ve yönlendirilmesi amacıyla her çocuk için bir e-Portfolyo oluşturduk. e-Portfolyo, çocuğun tüm okul yaşamında aldığı sonuçlar, elde ettiği başarılar, sosyal, sportif ve kültürel alanlarda katkılarından oluşan ürün dosyasıdır.”
Picasso örneğini verdi

Konuşmasında bir anektod da paylaşan Selçuk “Öğretmen sınıfa rakamları öğretiyor. Çocuk dört rakamına gelince kilitlenip kalıyor. Bir buruna benzetiyor 4 rakamını. Burnu fark edince, kaşını, gözünü, ağzını da çizmeye, yüzü tamamlamaya başlıyor. Öğretmeni, kağıdı elinden alıp yenisini veriyor. Yeniden burnu görüyor, yine kaş, göz, ağız çiziyor. Öğretmen onun önünden aldığı kağıtları atmayıp portfolyosuna koysaydı, şimdi tek bir dörtten yapılmış yüze milyonlar ödeyecekti dünya. Çünkü o çocuk Picasso’ydu” dedi.

 

Zincirleme kazada 1 kişi öldü 4 kişi yaralandıDüzce D-100 karayolu’nda 1’i kamyon 3 araç kaza yaptı. Kazada 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı. Kamyonun şoför mahaline sıkışan sürücü ve 1 yolcuyu kurtarmak için İtfaiye ekipleri, Arama kurtarma ekipleri ve acil sağlık ekipleri seferber oldu. Dakikalar süren kurtarma çalışması sonucunda şoför ölü olarak, yolcu ise yaralı olarak sıkıştıkları yerden kurtarıldı.
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