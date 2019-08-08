Öğrencinin harçlığı ‘Kısmi İstihdam’dan

Marmara Üniversitesi’nin İŞKUR ile birlikte düzenlediği ‘Sosyal çalışma’ projesiyle öğrenciler, ofis, sekretarya ve kütüphane gibi çeşitli birimlerde kısa süreli çalışarak iş hayatına ilk adımlarını atıyor. 311 öğrencinin katıldığı projeye, her üniversiteden lisans ve ön lisans öğrencileri başvurabiliyor. Sigorta girişi yapılan ve haftada üç tam gün çalışan öğrencilere aylık 804 TL maaş ödeniyor. Diğer bir istihdam programı olan ‘Kısmi zamanlı çalışma’ programı ise 1997 yılında YÖK tarafından tüm üniversitelerde başlatılan ve yalnızca üniversitelerin kendi öğrencilerini çalıştırabildiği bir program. Bu programda da yine öğrenciler, ofis, sekretarya ve kütüphane gibi çeşitli birimlerinde ders programlarına göre belirlenen gün ve saatlerde çalışıyor. Marmara Üniversitesi’nde ‘kısmi zamanlı’ çalışan bin 100 öğrenciye çalışmalarının karşılığında 570 TL’lik bir ödeme yapılıyor. İstanbul Şehir Üniversitesi’nde İngilizce Tarih Bölümü öğrencisi olan Eda Reyhan Demirler, “İŞKUR Sosyal Çalışma programı kapsamında Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nda sekreter olarak görev alıyorum. Normal şartlarda bu kadar aktif araştırma yapabileceğim bir iş bulmam çok zor olurdu. Buradan kazanacağım parayla okul masraflarımı karşılayacağım” diyor.

‘Bilgisayar alacağım’

Sakarya Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğrencisi Ervin Kurt da, “Sosyal Çalışma programında doğanın koruması projesi kapsamında üniversite’deki kantin ve ticari işletmelerin ‘Sıfır Atık’ projesine uygun olup olmadığını kontrol ediyorum. Proje sayesinde hem ailelere fazla yük olunmuyoruz hem de yaz tatili boyunca cebimize bir harçlık girmiş oluyor. Buradan kazandığım parayla Sakarya’da kaldığım evin kirasını ödeyeceğim” dedi. Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Psikoloji Bölümü 2. sınıf öğrencisi Cansu Naz Cantürk de, haftada 3 gün 8 saat çalıştığını ve ayda 804 TL kazandığını anlatıyor.

Üsküdar Üniversitesi İngilizce Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencisi İlay Nur Kuytak da çalışma ortamını çok sevdiğini kazandığı parayla bilgisayar almayı planladığını belirtiyor. İstanbul Üniversitesi’nde coğrafya bölümünde okuyan Ebru Nur Akmaz da, “İstanbul’da yaşıyorum. 804 TL kazanıyorum. Bu benim için çok iyi” dedi.

‘İlk maaş bu ay’

Marmara Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Dr. Önder Bayır, ‘Sosyal Çalışma’ programıyla ilgili şu bilgileri verdi: “Proje kapsamında belirlenen dört alanda; doğanın korunması projesinde 250, Kütüphane Hizmetleri’nde 51 ve kurumların sosyal ve kültürel iletişim alanında da 10 öğrenciyi istihdam ettik. Biz de ‘Sıfır atık’ birimimizde 250 öğrenci istihdam ediyoruz. Hem kendi öğrencilerimiz hem de başka üniversite öğrencilerinden olup yaz tatilinde İstanbul’da olan öğrencilerden başvuru aldık. İSKUR istihdam edilecek öğrencileri kura usulüyle belirledi. Haftada üç tam gün sigortalı olarak çalışıyorlar. Her gün için 67 TL toplamda ise 804 TL ücret alıyorlar. İlk maaşlarını bu ay alacaklar” diye konuştu.