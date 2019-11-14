MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriÖğrenince kimse yanına yaklaşamadı! Okulda panik...
14.11.2019 - 10:17 | | DHA

Öğrenince kimse yanına yaklaşamadı! Okulda panik...

İstanbul Sultangazi'de, Nene Hatun Anaokulu'na giren pitbull cinsi köpek, paniğe neden oldu.

Öğrenince kimse yanına yaklaşamadı! Okulda panik...

Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan Nene Hatun Anaokulu'nun arka bahçesinde köpek sesi duyan öğretmenler ve veliler, sesin geldiği yöne doğru gitti. Okulun arka bahçesinde bulunan boşluk alanda köpeğin çıkamadığını gören öğretmen ve veliler panik yaşadı. Uzun bir süre köpeğe kimse yaklaşamadı.

Bilgilendirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri de karşılarında pitbull cinsi köpeği görünce müdahale edemedi. Çevredeki vatandaşlar olan biteni meraklı gözlerle izlerken, köpek Sultangazi Belediyesi Veteriner Müdürlüğü'nün müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılarak barınağa götürüldü.

Öğrenince kimse yanına yaklaşamadı Okulda panik...

Tam 1 buçuk metre! Piton döner...Adana’da sosyal medya sayesinde popüler hale gelen tavuk dönerci, 1 buçuk metrelik ‘piton döner’ ile farklı lezzet arayanların akınına uğruyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sağlık Bakanlığı atama sonuçları açıklandı mı? 65-72 yaş yeniden atama kurası

Sağlık Bakanlığı atama sonuçları açıklandı mı? 65-72 yaş yeniden atama kurası

Aslan burcu günlük burç yorumu - Aslan burcu hangi tarihler arasında oluyor?

Aslan burcu günlük burç yorumu - Aslan burcu hangi tarihler arasında oluyor?

Afili Aşk 23. yeni bölüm fragmanı...

Afili Aşk 23. yeni bölüm fragmanı...

Eşini boğarak öldüren sanığa, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis

Eşini boğarak öldüren sanığa, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis

Sıradaki Haber