MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri Öğretim görevlisi koca dehşet saçtı!
ABONE OL
04.12.2019 - 12:35 | | İHA

Öğretim görevlisi koca dehşet saçtı!

İstanbul Üsküdar’da bir üniversitede daire başkanı olan C.İ isimli öğretim görevlisi kendisinden boşanmak isteyen akademisyen eşi Elif İ’yi defalarca bıçakladı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, dehşet saçan öğretim görevlisi koca gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öğretim görevlisi koca dehşet saçtı!

Kan donduran olay Üsküdar ‘de geçtiğimiz hafta sonu meydana geldi. İddiaya göre karı koca arasında şiddetli geçimsizlik başladı. Bunu kabul etmeyen bir üniversitede daire Başkanı C.İ gece yarısı eşi Elif İ.’yi evin dışına çağırdı. Burada tartışmaya başlayan çiftten öğretim görevlisi koca cebinden bıçağı çıkararak kendisi gibi öğretim görevlisi karısını defalarca bıçakladı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, C.İ gözaltına alındı.

Öğretim görevlisi koca çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, talihsiz kadının yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

 

 

    Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Genç avukatın otomobili sulama kanalında bulundu!

    Genç avukatın otomobili sulama kanalında bulundu!

    Öğretim görevlisi feci şekilde can verdi!

    Öğretim görevlisi feci şekilde can verdi!

    Ceren Özdemir'in katili yakalndı mı? Ceren'in katili kim?

    Ceren Özdemir'in katili yakalndı mı? Ceren'in katili kim?

    Ceren Özdemir'in katil zanlısı kamerada

    Ceren Özdemir'in katil zanlısı kamerada

    Sıradaki Haber