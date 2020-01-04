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04.01.2020 - 10:19 |

Öğretmen maaşları ne kadar oldu? 2020 Öğretmen maaşı...

Öğretmen maaşları ne kadar oldu? Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 2020 emekli ve memur maaşları belli oldu. Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği zam oranlarının belli olmasıyla en çok merak edilen maaşlardan birisi de öğretmen maaşları. Peki, 2020 öğretmen maaşı ne kadar? İşte öğretmen maaşlarına gelen zam...

Öğretmen maaşları ne kadar oldu? 2020 Öğretmen maaşı...

2020 memur zammı ve memur emeklisi zam oranları belli oldu. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını 15 Ocak'ta alacaklar. Peki, 2020 öğretmen maaşları ne kadar oldu? İşte yeni yılda öğretmen ve emekli öğretmen maaşı...

EMEKLİ ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLDU?

2020 yılı emekli öğretmen maaşı zamları belli oldu. 2019 yılında 3.101,9 lira maaş alan emekli öğretmenler 2020 yılında 3.272,1 lira maaş alacaklar.

ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLDU 2020?

2020 yılı memur zammı belli oldu. Eskiden 3.804 lira maaş alan öğretmenler ise yeni yılda 4.013 TL alacaklar.

Otomobil ok gibi saplandıBağcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Feci kazada bariyerler ok gibi otomobile saplanırken sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.
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