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31.12.2019 - 06:17 |

Öğretmen ve 4 öğrenci hastanede! Deney kötü bitti

Çorum’un Sungurlu ilçesinde bir okulda deney sırasında kırılan termometre tüpünün içerisinde bulunan civanın havaya karışması sonucu sınıfta bulunan 4 öğrenci ve 1 öğretmen zehirlendi.

Öğretmen ve 4 öğrenci hastanede! Deney kötü bitti

Olay, ilçeye bağlı Kavşut köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şehit Kerem Beksiz İlköğretim Okulunda fen bilgisi dersinde yapılan deney esnasında termometre kırıldı. Kırılan cihazın içinde bulunan civanın havaya karışması sonucu sınıfta bulunan öğretmen ve öğrenciler etkilendi. Sağlık görevlilerini arayan öğretmen yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan öğretmen ve öğrenciler Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikeleri bulunmayan öğretmen ve öğrencilerin kan tahlillerinin Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildiği, sonuca göre karar verileceği ve şu an tedbir amaçlı hastanede tutuldukları öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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