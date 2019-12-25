Öğretmene ödül sistemi geliyor

Sunulan modelde şu öneriler yer aldı:

ADİL SİSTEM: Hizmet içi eğitim çalışmalarına erişim konusunda öğretmenlerin ve eğitim kurumu yöneticilerinin taleplerinin dikkate alındığı ihtiyaç odaklı adil ve şeffaf bir sistem tesis edilecek.

MOTİVASYON: Öğretmenlerin ve eğitim kurumu yöneticilerinin mesleki gelişim konusunda motivasyonunu artırmak için ilgili tüm gelişim çalışmalarının kariyer ve ödüllendirme sistemiyle ilişkilendirilmesi sağlanacak.

KALİTE TAKİP SİSTEMİ: Bütün hizmet içi eğitimlerde eğitimin niteliği başta olmak üzere belirlenen kalite standartlarının sağlanması ve sürekli geliştirilmesinin yanında katılımcı memnuniyetinin artırılması için etkin bir izleme, değerlendirme kalite takip sisteminin oluşturulacak.

YEREL DÜZEYDE: İl ve ilçe müdürlükleri ile okullara hizmet içi eğitim bütçesi sunularak öğretmenlerin ve eğitim kurumu yöneticilerinin gelişimi konusunda yerel düzeyde yetki ve sorumlulukların artırılması sağlanacak.

MESLEKİ GELİŞİM VURGUSU: Okul müdürleri başta olmak üzere bütün kademelerdeki eğitim yöneticilerinin mesleki gelişim konusunda bilinçlendirilmesin yönetici başarılarının değerlendirilmesinde öğretmen gelişimine yönelik tutumlarının/çalışmalarının temel bir kriter olarak dikkate alınması sağlanacak.

GELİŞİM BİRİMİ: Öğretmenlerin ve eğitim kurumu yöneticilerinin mesleki gelişim taleplerine azami ölçüde cevap verebilecek destek yapılarının oluşturulması; bu kapsamda her ilde asli işi mesleki gelişim çalışmalarının desteklemek ve güçlendirmek olan akademik ve bilimsel kuruluşlarla yoğun şekilde işbirliği yürüten Öğretmen ve Yönetici Gelişim Birimi oluşturulacak.