Öğretmenler günü ile iadei itibar

Mustafa Kemal Atatürk’ün, 1928’de Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği’ni kabul ettiği gün olan 24 Kasım, Türkiye’de Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor. Ancak bu yıl da Öğretmenler Günü, maaşların yetersizliği, aynı işi yapıp ücretli, sözleşmeli, kadrolu olmak üzere farklı çalışma şartları, eş ve özür durumuna bağlı tayinler gibi yaşanılan birçok sorunun gölgesinde kaldı.

Öğretmenlerin en büyük sorunu ise mesleklerinin itibarsızlaşması. Bu durumun farkında olan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yayınladığı 24 Kasım Öğretmenler Günü Genelgesi’nde, öğretmenlik mesleğinin toplumdaki algısının yükseltilmesine katkı sağlayacak kutlama ve etkinlikler düzenleneceğine dikkat çekti. Bu kapsamda 18-24 Kasım tarihleri arasında uygulanmak üzere “24 Kasım Öğretmenler Günü Etkinlik Programı” oluşturuldu.

Şarkılarla kutlama

Zengin içerikli programda konser, sergi, dans gösterisi, sinema gösterimi gibi birçok kültür sanat etkinliği yer alıyor. Programda bugün MEB Talim Terbiye Kurulu Konferans Salonu’nda saat 14.00’te Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesi Tasavvuf Müziği Korosu tasavvuf müziğinin seçkin örneklerini öğretmenler için seslendirecek.

Ankara Arı Stüdyosu’nda saat 21.00’de müzik tutkunlarının takip ettiği Akşam Sefası programı öğretmenleri misafir edecek. Bugün ayrıca Siirt Gösteri Sanatları Topluluğu, Ankara MEB Şura Salonu’nda saat 19.00’da Botan efsanesini öğretmenlerle buluşturacak. Devlet Halk Dansları Topluluğu ise Ankara Leyla Gencer Sahnesi Yenimahalle’de saat 20.00’de “Zafere Doğru” isimli temsilde Çanakkale’den başlayarak Milli Mücadele yıllarına uzanan öyküyü sahneleyecek.

Anıtkabir’e gidilecek

Programda ödüllü halterci Naim Süleymanoğlu’nun hayatının anlatıldığı “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” filmi 23 Kasım’da Podium AVM’de saat 11.00’de öğretmenler için gösterilecek. Ankara Güzel Sanatlar Lisesi Öğretmen Orkestrası, MEB Talim Terbiye Kurulu Konferans Salonu’nda saat 14.00’te Türk sanat müziğinin sevilen parçalarını öğretmenlere sunacak. Lüküs Hayat müzikali ise Devlet Tiyatroları Cüneyt Gökçer Sahnesi’nde saat 20.00’de sahnelenecek. Türk halk müziği sanatçısı Armağan Elçi Konseri de Ankara MEB Şura Salonu’nda yarın saat 19.00’da gerçekleştirilecek.

Yarın da Hasan Ali Yücel Edebiyat Ödülleri Öğretmenler Arası Kısa Öykü Yarışması’nın ödül töreni Ankara MEB Şura Salonu’nda düzenlenecek. Program 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde saat 09.00’da Anıtkabir’e Çelenk Sunma Töreni ile son bulacak.

24 Kasım’a özel kampanyalar

Birçok kurum ve kuruluş Öğretmenler Günü’ne özel indirim ve kampanyalar yaptı. Öne çıkanlar şöyle:

Türk Ekonomi Bankası (TEB): Öğretmenler yüzde 1,08’den başlayan faiz oranıyla 3 ay öteleme fırsatı sunan ihtiyaç kredisinden yararlanabilecekler. TEB Marifetli Hesap ile de öğretmenlerin birikimlerine, avantajlı faiz oranlarıyla diledikleri zaman para yatırıp çekme kolaylığı sunuluyor.

Pera Müzesi: 24 Kasım’a kadar öğretmenlerin ücretsiz ziyaret edebileceği müzede, sergiden konferansa farklı etkinlikler düzenleniyor.

TCDD Taşımacılık AŞ: 24-30 Kasım’da yüksek hızlı tren ile ana hat tren biletlerinde öğretmenlere yüzde 50 indirim uygulanacak.

PTT: Yurtiçi varışlı APS kurye ve posta kargoları bugün, gün sonuna kadar yüzde 25 indirimli. Kampanya süresince öğretmenlere özel pul basımı da yapılacak.

Türk Telekom:

24 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında 2 GB internet ve şebeke içi sınırsız konuşma hakkı hediye ediliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi: Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisi 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde öğretmenlere kapılarını ücretsiz açıyor. 605 rakımlı Tünektepe’ye çıkan öğretmenler eşsiz Antalya manzarasını izleyebilecekler.

İzmir Akvaryum: Ege’nin ilk ve tek akvaryumu 24 Kasım’a kadar öğretmenlere ücretsiz. Akvaryumda sualtında deniz kızı gösterisi de yapılacak.