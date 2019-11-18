Öğretmenler Günü ne zaman? Öğretmenler Günü şiirleri - mesajarı
Milyonlarca öğrenci Öğretmenler Günü'nü kutlamak için sabırsızlanıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Öğretmenler Günü coşkuyla kutlanacak. Peki Öğretmenler Günü ne zaman? Öğretmenler Günü'ne az bir süre kala en güzel Öğretmenler Günü şiirleri ve en özel, en anlamlı Öğretmenler Günü mesajları haberimizde...
Öğretmenler Günü, öğretmen mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür. Öğrencilerin sabırsızlıkla beklediği Öğretmenler Günü için heyecan dorukta. Öğretmenler Günü için hazırlıklara başlayan öğrenciler için en güzel Öğretmenler Günü şiirleri ve Öğretmenler Günü mesajları haberimizde...
ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN?
Türkiye’de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti devletininin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür.
ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ
24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ
Ellerim kirliydi tuttun elimden
Bilgi dağarcığın açtın özünden
Bendeki cevheri gördün gözümden
Umudum sen oldun düşüm sen gibi
Yüksünmedin burnumdaki sümükten
Sende bir insandın etten kemikten
Annem miydin,babam mıydın,eğitmen.
Kutsal meslek istiyorum sen gibi
Yırtığımda yamam oldun dikişsiz
Özünde doğruydun süssüz nakışsız
Yüreğimdi yüreğin düzgün çakılsız
Düz yollarda gideceğim sen gibi
Aklaştı saçların bendeki kara
Yürüdüm bir hayli vermedim ara
Ektiğin tohumlar yeşersin daha
Ben de tohum ekeceğim sen gibi
Yurdumu öğrettin bayrağım başta
Atamı sevdirdin, her an,her yaşta
Kol kolaydık cehaletle savaşta
Şimdi eğitmenim tıpkı sen gibi
Yüreğim yorulmaz feyz aldım senden
Ben de tutacağım çamurlu elden
Dikensiz gördüğüm, dikenli gülden
Demet demet dereceğim sen gibi..
Nizami Sunguroğlu
Öğretmenim
Güler yüzlü öğretmenim,
Bir tanesin, canım benim.
Masallarla bilmeceler,
Anlatırsın neler neler...
Kalemimi tutamazken
Kitabımı açamazken
Bir de baktım yazıyorum,
Sular gibi okuyorum.
Çalışıp iyi olmayı,
Koşup el ele vermeyi,
Bu güzel yurdu sevmeyi
Sen öğrettin öğretmenim.
Bizde pek çok emeğin var,
İçimizde çok yerin var
Yetiştirdin hepimizi,
Ver öpelim elinizi
Süleyman KARAGÖZ
Öğretmenime
Kalem, silgi, defter
Sen yoksan neye yarar.
Küçücük parmaklarım,
Nasıl harfleri arar.
Senden hiç ayrılamam,
Ailem gibisin benim.
Öğretmenler gününde,
Çokça öpülsün ellerin.
Birkan Soylu
ÖĞRETMENİM
Güler yüzlü öğretmenim,
Bir tanesin, canım benim.
Masallarla bilmeceler,
Anlatırsın neler neler…
Kalemimi tutamazken
Kitabımı açamazken
Bir de baktım yazıyorum,
Sular gibi okuyorum.
Çalışıp iyi olmayı,
Koşup el ele vermeyi,
Bu güzel yurdu sevmeyi
Sen öğrettin öğretmenim.
Bizde pek çok emeğin var,
İçimizde çok yerin var
Yetiştirdin hepimizi,
Ver öpelim elinizi
Süleyman KARAGÖZ
ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI
Tüm fedakar ve üretken öğretmenlerimizin bu değerli gününü içtenlikle kutluyorum.
Dünyanın her yerinde öğretmenler toplumun en özverili ve en saygıdeğer öğeleridir.
Okumayı yazmayı hızlı düzgün saymayı her an dürüst olmayı sen öğrettin öğretmenim…
Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…
Başarım da sen varsın …kalbim ismini ansın.saygılar senin olsun…
Sevgili öğretmenim Milletleri kurtaran yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.
Bir öğretmen ebediyete hükmeden insandır. Tesirlerinin nerede biteceği asla bilinmez.
Heykeltıraş mermere ne ise; öğretmen de çocuğa odur. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…
Öğretmenim, bu mutlu gününüzde size sağlık ve mutluluklar diler, ellerinizden öperim.
Öğretmen, geçmişin öğreticisi, geleceğin kurucusudur. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…
Gelecek gençlerin, gençler ise öğretmenlerin eseridir. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.
Dünyada her şeye değer biçmek mümkündür, fakat öğretmenin eserine asla değer biçilemez.