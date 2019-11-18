Öğretmenler Günü ne zaman? Öğretmenler Günü şiirleri - mesajarı

Öğretmenler Günü, öğretmen mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür. Öğrencilerin sabırsızlıkla beklediği Öğretmenler Günü için heyecan dorukta. Öğretmenler Günü için hazırlıklara başlayan öğrenciler için en güzel Öğretmenler Günü şiirleri ve Öğretmenler Günü mesajları haberimizde...

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN?





Türkiye’de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti devletininin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ

Ellerim kirliydi tuttun elimden

Bilgi dağarcığın açtın özünden

Bendeki cevheri gördün gözümden

Umudum sen oldun düşüm sen gibi

Yüksünmedin burnumdaki sümükten

Sende bir insandın etten kemikten

Annem miydin,babam mıydın,eğitmen.

Kutsal meslek istiyorum sen gibi

Yırtığımda yamam oldun dikişsiz

Özünde doğruydun süssüz nakışsız

Yüreğimdi yüreğin düzgün çakılsız

Düz yollarda gideceğim sen gibi

Aklaştı saçların bendeki kara

Yürüdüm bir hayli vermedim ara

Ektiğin tohumlar yeşersin daha

Ben de tohum ekeceğim sen gibi

Yurdumu öğrettin bayrağım başta

Atamı sevdirdin, her an,her yaşta

Kol kolaydık cehaletle savaşta

Şimdi eğitmenim tıpkı sen gibi

Yüreğim yorulmaz feyz aldım senden

Ben de tutacağım çamurlu elden

Dikensiz gördüğüm, dikenli gülden

Demet demet dereceğim sen gibi..

Nizami Sunguroğlu

Öğretmenim

Güler yüzlü öğretmenim,

Bir tanesin, canım benim.

Masallarla bilmeceler,

Anlatırsın neler neler...

Kalemimi tutamazken

Kitabımı açamazken

Bir de baktım yazıyorum,

Sular gibi okuyorum.

Çalışıp iyi olmayı,

Koşup el ele vermeyi,

Bu güzel yurdu sevmeyi

Sen öğrettin öğretmenim.

Bizde pek çok emeğin var,

İçimizde çok yerin var

Yetiştirdin hepimizi,

Ver öpelim elinizi

Süleyman KARAGÖZ

Öğretmenime

Kalem, silgi, defter

Sen yoksan neye yarar.

Küçücük parmaklarım,

Nasıl harfleri arar.

Senden hiç ayrılamam,

Ailem gibisin benim.

Öğretmenler gününde,

Çokça öpülsün ellerin.

Birkan Soylu

ÖĞRETMENİM

Güler yüzlü öğretmenim,

Bir tanesin, canım benim.

Masallarla bilmeceler,

Anlatırsın neler neler…

Kalemimi tutamazken

Kitabımı açamazken

Bir de baktım yazıyorum,

Sular gibi okuyorum.

Çalışıp iyi olmayı,

Koşup el ele vermeyi,

Bu güzel yurdu sevmeyi

Sen öğrettin öğretmenim.

Bizde pek çok emeğin var,

İçimizde çok yerin var

Yetiştirdin hepimizi,

Ver öpelim elinizi

Süleyman KARAGÖZ

ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI

Tüm fedakar ve üretken öğretmenlerimizin bu değerli gününü içtenlikle kutluyorum.

Dünyanın her yerinde öğretmenler toplumun en özverili ve en saygıdeğer öğeleridir.

Okumayı yazmayı hızlı düzgün saymayı her an dürüst olmayı sen öğrettin öğretmenim…

Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

Başarım da sen varsın …kalbim ismini ansın.saygılar senin olsun…

Sevgili öğretmenim Milletleri kurtaran yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

Bir öğretmen ebediyete hükmeden insandır. Tesirlerinin nerede biteceği asla bilinmez.

Heykeltıraş mermere ne ise; öğretmen de çocuğa odur. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

Öğretmenim, bu mutlu gününüzde size sağlık ve mutluluklar diler, ellerinizden öperim.

Öğretmen, geçmişin öğreticisi, geleceğin kurucusudur. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

Gelecek gençlerin, gençler ise öğretmenlerin eseridir. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

Dünyada her şeye değer biçmek mümkündür, fakat öğretmenin eserine asla değer biçilemez.