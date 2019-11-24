Öğretmenlikte yeni standartlar tamam

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları, uzun süredir eğitimin gündeminde olan, “Öğretmenlik Meslek Kanunu” ile ilgili çalışmasını tamamlayarak geçen hafta içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sundu. “Mesleği ve Eğitim Kurumu Yöneticiliğine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Politika Belgesi Taslağı”nda öğretmenlik mesleğinin ve eğitim yöneticiliğinin standartlarına ilişkin düzenlemeler yer aldı.

24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde sunulan çalışmalara ilişkin Erdoğan’ın da bugün yapacağı konuşmada bazı mesajlar vermesi bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, sunulan taslakta “Öğretmenlerin statüsü”, “Özlük hakları” ve “çalışma şartları” gibi düzenlemeler yer alıyor.

Taslakta ayrıca, “Mesleğe giriş, diploma ve staj”, “Öğretmenlerin hakları, görevleri ve sorumlulukları”, “Ödül ve disiplin”, “İstihdamı ve çalışma şekilleri”, “Atama ve yer değiştirme”, “Mali haklar ve Çalışma süreleri”, “Yönetici atanma şartları” gibi başlıklarda da düzenlemeler bulunuyor.

Uzman öğretmenlik

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan’a sunulan taslakta öğretmen kariyer basamakları ile ilgili düzenlemeler de var. “Aday öğretmen”, “öğretmen”, “uzman öğretmen” ve “başöğretmen” gibi kademelerin de yer aldığı taslakta öğretmenlerin her basamaktaki sorumluluk ve yetkileri de ele alınıyor. Öğretmen yetiştirilmesinde MEB ve YÖK iş birliği ile yetiştirme programları düzenlenmesi gerektiği belirtilen taslakta, öğretmenlik bölümlerine girişte seçme yapılmasına ilişkin ifadeler de yer alıyor.

Maaş düzenlemesi

Taslakta, yeni bir maaş sistemi önerisinde de bulunulduğu kaydedildi. Özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin aylık ücretlerinin de devlette görev yapan öğretmenlerin maaşlarından az olamayacağı taslakta yer aldı. Çalışmada, “dezavantajlı” yerlerde öğretmenlik yapan öğretmenlere ek ödemeler ile teşvik verilmesi de önerildi.

Kamuda görev yapan avukat, doktor, asker ve polis için ayrı kanunlar bulunurken öğretmenler için kanun bulunmuyor. Cumhurbaşkanlığı kaynakları, “Bu temel bir ihtiyaç. Öğretmenlerimizin beklediği önemli bir düzenleme. Çalışmalarda birçok kurum ve STK’dan görüş alındı. Cumhurbaşkanımızın takdiri ile hayata geçirilme çalışmalarının başlamasını bekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Sınav çalışması sürüyor

Cumhurbaşkanlığı, öğretmenlik çalışmasıyla eş zamanlı yürüttüğü kademeler arası geçiş düzenlemesi yani sınav sistemi ile ilgili de çalışma yürütüyor. Bu çalışmanın da bitmek üzere olduğu ve kısa bir süre sonra Erdoğan’a sunulacağı kaydedildi.