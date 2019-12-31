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31.12.2019 - 18:57 |

Oğulcan Engin kimdir? Oğulcan Engin kaç yaşında?

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin bu yıl O Ses Türkiye yılbaşı özel gecesinde şarkı söylüyor. Sürpriz dakikaların yaşanacağı O Ses Türkiye sahnesinde şarkı söyleyen Oğulcan Engin kimdir? Oğulcan Engin kaç yaşında?

Oğulcan Engin kimdir? Oğulcan Engin kaç yaşında?

O Ses Türkiye sahnesinde yılbaşı gecesi şarkı söyleyecek isimler arasında yer alan Oğulcan Engin ve jüri üyeleri arasında eğlenceli dakikalar yaşanacak. Peki, Oğulcan Engin kimdir, kaç yaşında?

OĞULCAN ENGİN KİMDİR?

Oğulcan Engin, 1990 tarihinde Ankara‘da dünyaya geldi. Babası Beşiktaş’lı eski futbolcu Sinan Engin, annesi ise şarkıcı Seda Sayan‘dır. Oğulcan Engin, 9 yaşındayken Beşiktaş’ın minikler takımında oynamaya başladı. 2001 yılında lisansını alan Oğulcan Engin, 2007-2008 sezonundan itibaren Beşiktaş PAF takımında kaptan olarak görev yaptı.

2008 yılında Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölümü’nde okumaya başladı. Oğulcan Engin, 2 kez Türkiye U-17, 4 kez de Türkiye U-18 olmak üzere toplamda 6 kez Türkiye Milli Takım forması giydi. 2009 yılında yıl annesi Seda Sayan ile Lays cips reklamında oynadı.

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