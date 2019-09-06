‘Oğullarımızı alana kadar buradayız’

Diyarbakır’da çocuklarının PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığını iddia eden 3 ailenin HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemi yeni katılımlarla büyüyor. Çocuklarının beyninin yıkandığını ve kandırıldıklarını söyleyen anne ve babalar, “Bizim tek davamız oğullarımız” diyor.



Diyarbakır HDP il Başkanlığı binası önünde çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia ederek salı günü oturma eylemi başlatan Fevziye Çetinkaya, Remziye Akkoyun ve Ayşegül Biçer’e yeni aileler de katıldı. Mersin, Mardin, Gaziantep ve Malatya’dan gelen ailelerle birlikte, eyleme katılan aile sayısı 10’a yükseldi. Çocukları serbest kalana kadar oturma eylemlerini sürdüreceğini söyleyen aileler Milliyet’e konuştu.



‘Oğlumu verin’



Eğil ilçesi Göşerli Köyü’nden Diyarbakır il merkezine gelen 10 çocuklu Şahap ve Fevziye Çetinkaya çifti, 18 yaşındaki oğulları Süleyman Çetinkaya’nın 30 Ağustos’tan bu yana kayıp olduğunu söyledi. Anne Fevziye Çetinkaya oğlunun en son HDP İl Başkanlığı binası önünde görüldüğünü belirterek şunları söyledi:



“Oğlumuz HDP’ye üye olmuş haberimiz yok. Bunlar gençlerin aklını çalıyor. Benim oğlumu da kandırıp, dağa gönderdiler. Bunlar hep fakir fukaranın çocuklarını kandırıp, gönderiyorlar. Ben kimseden bir şey istemiyorum, sadece oğlumu istiyorum. Oğlumu HDP’liler gönderdi, onlar oğlumu verene kadar burada oturmaya devam edeceğim.”



Oğlunun 5 yıl önce PKK tarafından kaçırıldığını iddia eden Remziye Akkoyun da oğlunun 10 yaşındayken kaçırıldığını söyledi. Gözü yaşlı anne yıllardır oğlunun serbest bırakılması için beklediğini ama oğlunun bir türlü gelmediğini belirterek, “5 yıldır ben oğlumdan bir haber bekliyorum. 10 yaşında bir çocuktu kaçırıldığında, 5 yıldır dönmesini bekliyorum. Oğlumu alana kadar da buradayım” dedi.



Eylemci ailelerden biri de Biçer ailesiydi. Geçen yıl kasım ayında 16 yaşında ki oğlu M.B.’nin HDP’liler aracılığıyla zorla dağa kaçırıldığını iddia eden Ayşegül Biçer, oğlunun şu an Suriye’de olduğunu belirterek şunları anlattı: “Buradaki HDP’liler çocukların beynini yıkıyor ve küçük yaşta bu çocukları terör örgütüne gönderiyor. Oğlum bize mektup yazdı, Kobani’de olduğunu söyledi. Askere ve polise karşı savaşmayacak ve kurşun sıkmayacakmış. IŞİD’e karşı savaşacakmış. Bunun için götürmüşler. Oğlumu da demek ki böyle kandılar.”









HDP sessiz



Eylemci ailelerinin bir iddiası da HDP’lilerin kendileriyle görüşmek istediğiydi. Aileler görüşmeyi basın önünde yapmak istediğini istediklerini ancak bu isteklerinin kabul edilmediğini ve görüşmenin gerçekleşmediğini söylediler. Görüş almak istediğimiz HDP İl Başkanlığı çalışanları ise açıklama yapacak yetkili bir ismin bulunmadığını belirtti.



Buldan’a tepki



Oğlunun kaçırıldığını iddia edenlerden biri de Celil Bektaş(53). Önceki gün açlık grevine girdiğini söyleyen Bektaş oğlunu gelene kadar açlık grevini sürdüreceğini belirterek şunları anlattı: “Oğlumu tam 4 ay önce bugün götürdüler. Amed Direniş Grubu’nun pikniğine katıldı bir daha da gelmedi. Bu çocuk daha 16 yaşındaydı bilerek gençleri kaçırıyorlar. Benim tek istediğim oğlumun bırakılması. Dağa birilerini göndermek istiyorlarsa, kendi çocuklarını göndersinler. Benim tek davam ve tek istediğim oğlum. Oğlum gelene kadar açlık grevim sürecek.” Bektaş, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın oğlunun Fransa’da çekildiğini öne sürdüğü fotoğrafı parti binasının duvarına asarak “Bizim oğlumuzu dağa kaçıranların oğulları Fransada keyif sürüyor” dedi.









‘Bana sabret diyorlar’



Astsubay olan oğlu Semih Özbey’in 5 yıl önce Tunceli Pülümür yolunda kaçırıldığını söyleyen Sadiye Özbey ise Malatya’dan oturma eylemine destek için gelen annelerden biri. Anne Özbey, “Oğlumun kaçırılmasının üzerinden 5 yıl geçti. Koca 5 yıl. Benim hiçbir partiyle derdim sıkıntım yok. Bugün de buraya gelme sebebim sadece oğlum. 5 yıldır kiminle görüştüysek sabret diyorlar. Nereye kadar sabredeceğiz. Oğlumu versinler bana başka bir şey istemiyorum.”



‘5 yıldır PKK’lılarda’



Gaziantep’den eyleme destek için Şevket Altınbaş da 2015 yılında askere giderken yolda kaçırılan oğlu Müslüm Altınbaş için il binasının önündeydi. Oğlunun 5 yıldır PKK’nın elinde olduğunu söyleyen baba Altınbaş, “Benim çocuğun neden orada biri bunu bana açıklasın. Kendi istediğiyle orada olmadığı kesin. Sürekli karşılıklı bir suçlama var. Bir tarafta devlet diğer tarafta PKK. Biz ne yapacağımızı bilmez haldeyiz. Bu çağda silahlar değil kalemler savaşsın. Şiddet şiddeti besler. Barışsa barışı yeşertir” diye konuştu.



‘Bayram yok bize’



Mersin’den eyleme destek için gelen Rahime Uymaz(53) 4 yıl önce Diyarbakır Lice’de kaçırılan polis yeğeni Sedat Yabbalak için eylemdeydi. “Gitmediğimiz siyasi parti kalmadı” diyen teyze Uymaz, “Annesi hasta diye ben bugün buradayım. 4 yıldır ailece perişan haldeyiz. Bayramlarda birbirimizin yüzüne bakamıyoruz. Sedat gittikten beri bayram yok bize. Gitmek isteyenler gitsin, bizim çocuklarımızdan ne istediniz” dedi.



HDP önünde evlat nöbeti



HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdüren aileler, oğullarının kaçırılmasında HDP’yi suçluyor. Mersin’den ailelere destek için gelen Rahime Uymaz da (üstte), 4 yıl önce Diyarbakır Lice’de kaçırılan polis yeğeni Sedat Yabbalak için Diyarbakır’daki eylemdeydi.

