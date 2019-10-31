CHP,Â 6749 SayÄ±lÄ± OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Hal KapsamÄ±nda AlÄ±nan Tedbirlere Ä°liÅŸkin Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararnamenin DeÄŸiÅŸtirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun bazÄ± kurallarÄ±nÄ±n iptali istemiyle Anayasa Mahkemesinde dava aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±.

Resmi Gazetede yayÄ±mlanan karara gÃ¶re, dava dilekÃ§esinde, suÃ§lanan veya tutuklanan kiÅŸinin en azÄ±ndan kendisine hukuki yardÄ±mda bulunan avukatÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin dokunulmaz olmasÄ± gerektiÄŸi, dava konusu kuralla Cumhuriyet savcÄ±sÄ±na avukat ile tutuklunun gÃ¶rÃ¼ÅŸmesini, gizliliÄŸini ve zamanÄ±nÄ± sÄ±nÄ±rlama konusunda geniÅŸ bir takdir yetkisi tanÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

DilekÃ§ede, bu nedenle dÃ¼zenlemenin Anayasaya aykÄ±rÄ± olduÄŸu iddia edildi.Â

-Â AnayasanÄ±n 15'inci maddesi kapsamÄ±nda incelendi

Anayasa Mahkemesi, iptal istemini reddetti.Â

GerekÃ§ede, kuralÄ±n devletin gÃ¼venliÄŸine karÅŸÄ± suÃ§lar, anayasal suÃ§lar, milli savunmaya karÅŸÄ± suÃ§lar, devlet sÄ±rlarÄ±na karÅŸÄ± suÃ§lar, 3713 sayÄ±lÄ± TerÃ¶rle MÃ¼cadele Kanunu kapsamÄ±na giren suÃ§lar ve toplu iÅŸlenen suÃ§lar bakÄ±mÄ±ndan Ã¶ngÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.Â

Tutuklunun mÃ¼dafi ile gÃ¶rÃ¼ÅŸme hakkÄ± ve bunun usulÃ¼ konusunda alÄ±nabilecek birtakÄ±m tedbirlerin, olaÄŸanÃ¼stÃ¼ halin ilanÄ±na neden olan tehdit ve tehlikelerin bertaraf edilmesine yÃ¶nelik olduÄŸu, bunlarÄ±n yalnÄ±zca olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal sÃ¼resince yapÄ±lacak soruÅŸturmalar yÃ¶nÃ¼nden uygulanabileceÄŸinin anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.Â

Bu nedenle kuralÄ±n, olaÄŸanÃ¼stÃ¼ dÃ¶nemlerde temel hak ve hÃ¼rriyetlerin kullanÄ±lmasÄ±nÄ±n durdurulmasÄ± ve sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± dÃ¼zenleyen AnayasanÄ±n 15'inci maddesi kapsamÄ±nda incelendiÄŸi kaydedilen gerekÃ§ede, olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hallerde temel hak ve hÃ¼rriyetlerin kÄ±smen veya tamamen durdurulabileceÄŸi, bunlar iÃ§in Anayasada Ã¶ngÃ¶rÃ¼len gÃ¼vencelere aykÄ±rÄ± tedbirlere baÅŸvurulabileceÄŸine iÅŸaret edildi.Â

YapÄ±lan sÄ±nÄ±rlamanÄ±n Ã¶lÃ§Ã¼lÃ¼ olup olmadÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilirken, Ã¼lkede olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal ilanÄ±na sebebiyet veren durumun Ã¶zellikleri ve olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal ilanÄ± sonrasÄ±nda ortaya Ã§Ä±kan koÅŸullarÄ±n yanÄ± sÄ±ra sÄ±nÄ±rlamanÄ±n kapsam ve boyutunun dikkate alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸi vurgulandÄ±.

Darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼nÃ¼n arkasÄ±nda olduÄŸu belirlenen FETÃ–'nÃ¼n yÃ¶netici ve Ã¼yelerinin, faaliyetlerini gizlilik esasÄ±yla yÃ¼rÃ¼ttÃ¼kleri ve gizliliÄŸi saÄŸlayacak haberleÅŸme yÃ¶ntemlerini kullandÄ±klarÄ±, Ã¼yelerinin Ã¶nemli bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n kod isimlerinin bulunduÄŸu, gizlilik anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ±n, devlet yÃ¶netimi bakÄ±mÄ±ndan Ã¶nemli gÃ¶rÃ¼len TSK, yargÄ±, emniyet ve mÃ¼lkÃ¼ idare birimlerinde ayrÄ± bir titizlikle uygulandÄ±ÄŸÄ± anlatÄ±ldÄ±.Â

GerekÃ§ede, bu kapsamda Ã¶rgÃ¼te mensup kiÅŸilerin zaman zaman kendilerini Ã¶rgÃ¼t karÅŸÄ±tÄ± olarak gÃ¶sterme gayretinde olduklarÄ±nÄ±n yapÄ±lan soruÅŸturma ve kovuÅŸturmalar sonucu ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.

- "Kamu makamlarÄ±nÄ± ciddi zorluklarla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya bÄ±rakabilir"

Darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ gibi olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal ilanÄ±na neden olan olaylara yÃ¶nelik adli soruÅŸturma sÃ¼reÃ§lerinin, kamu makamlarÄ±nÄ± ciddi zorluklarla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya bÄ±rakabildiÄŸi, bu nedenle olaylar karÅŸÄ±sÄ±nda ivedi Ã¶nlem ve karar alabilme gereksinimi iÃ§inde bulunan kamu otoritelerinin yetkilerinin artÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n gÃ¼ndeme gelebileceÄŸi kaydedilen gerekÃ§ede, ÅŸunlar kaydedildi:Â

"Kural, sÃ¶z konusu kÄ±sÄ±tlamalarÄ±n amacÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda kullanÄ±lmasÄ± konusunda da bir serbestlik tanÄ±mamaktadÄ±r. Kural uyarÄ±nca yapÄ±lan sÄ±nÄ±rlamalarÄ±n uygulanabilmesi, tutuklunun avukatÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde toplumun ve ceza infaz kurumunun gÃ¼venliÄŸinin tehlikeye dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesi, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ veya diÄŸer suÃ§ Ã¶rgÃ¼tlerinin yÃ¶nlendirilmesi, bunlara emir ve talimat verilmesi veya yorumlarÄ±yla gizli, aÃ§Ä±k ya da ÅŸifreli mesajlar iletilmesi ihtimallerinden birinin varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Cumhuriyet savcÄ±sÄ± kararÄ±yla tespit edilmesi ÅŸartÄ±na baÄŸlanmaktadÄ±r.

Kanun ayrÄ±ca sÃ¶z konusu kÄ±sÄ±tlamalarÄ±n tutuklunun avukatÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde uygulanabileceÄŸini gÃ¶rÃ¼ÅŸmeden Ã¶nce tutuklu ve avukatÄ±na bildirmesini de Ã¶ngÃ¶rmektedir. Bu nedenle tutuklu ve avukat gÃ¶rÃ¼ÅŸmesine bazÄ± kÄ±sÄ±tlamalar getirilmesini Ã¶ngÃ¶ren kuralÄ±n, olaÄŸanÃ¼stÃ¼ halde mÃ¼dafi yardÄ±mÄ±ndan yararlanma ile tutukluluÄŸa itiraz haklarÄ±nÄ± durumun gerektirdiÄŸi Ã¶lÃ§Ã¼de sÄ±nÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± sÃ¶ylenemez. AÃ§Ä±klanan nedenlerle kural, Anayasaya aykÄ±rÄ± deÄŸildir."Â

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