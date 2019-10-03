Okan Bayülgen’in hukukçu olan anne ve babasına dolandırıcı şoku!

Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre, savcılık, soruşturma sonucu üç şüpheli hakkında iddianame düzenleyip 'dolandırıcılık' suçlamasıyla, 11 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmasına karar verdi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada iki kişi beraat ederken, kartla harcama yapan Ferhat A. adlı kişi, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Telefonda dolandırıcılara eşinin kredi kartı bilgilerini veren hukukçu baba Ümit Bayülgen, durumu anlayınca hemen harekete geçip kendisini arayanları aradı. Ama parasını geri alamadı.