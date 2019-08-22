Öksürük şikayeti ile gitti nefes borusundan çivi çıktı

Keko Ateş, öksürük ve nefes darlığı şikayetiyle Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkik ve muayenelerden sonra Ateş'in nefes borusunda çivi olduğu tespit edildi. Hastanın hayatını tehlikeye atan bu durumun giderilmesi için Ateş, Göğüs Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Murat Kılıç tarafından operasyona alındı. Soluk borusun içerisinde ve sağ akciğer içerisine doğru kaçmış olan 10 santim uzunluğundaki çivi, 'Rijit Bronskoskopi' işlemiyle çıkarıldı.

Dr. Öğr. Üyesi Murat Kılıç, Larenks kanseri olan Ateş'in, 24 yıl önce Total Larenjektomi ameliyatı sırasında boynundan nefes borusuna açılan açıklığı temizlemek için kullandığı çivinin soluk borusuna kaçtığını anlattı. Dr. Öğr. Üyesi Kılıç, " Öksürük ve nefes darlığı şikayeti ile başvuran hastanın tomografisinde soluk borusu içerisinde ve sağ akciğer içerisine doğru kaçmış olan bir çivi olduğunu tespit ettik. Bunun üzerine hastamızı acil olarak ameliyata aldık. Uyguladığımız işlemi ile nefes borusundaki 10 santimlik çiviyi başarılı bir şekilde çıkardık. Hastamızı ameliyat sonrası bir süre serviste takip ettikten sonra gün içerisinde şifa ile taburcu ettik" dedi.