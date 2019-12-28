28.12.2019 - 07:50 |
Öksüz’ün kuzenine FETÖ davası
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, FETÖ’nün firari Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) imamı Adil Öksüz’ün kuzeni Ali Emre Öksüz hakkında, “silahlı terör örgütüne üye olmak”tan 15 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.
Gözaltına alınan Öksüz, programı kendisine Berat Koşucu isimli arkadaşının yüklediğini söyledi. İddianamede, Ali Emre Öksüz hakkında, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame, Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilirken yargılamanın 25 Mart’ta başlaması kararlaştırıldı. l ANKARA Milliyet