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14.12.2019 - 07:50 | | ELİF ALTIN İstanbul

Oktar davasında 91 tahliye

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik 167’si tutuklu 226 sanığın yargılandığı davada 91 sanık tahliye edildi. ta

Oktar davasında 91 tahliye

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik 167’si tutuklu 226 sanığın yargılandığı davada mahkeme dün ara kararını açıkladı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tahliyeye yönelik görüşü sorulan savcı aralarında Ferhunde Eda Babuna, Ayşegül Hüma Babuna, Fatma Ceyda Ertüzün ve Aylin Kocaman’ın da bulunduğu 95 kişinin tahliyesini istedi.

Diğer tutuklu sanıklarında tahliye taleplerinin alınmasının ardından mahkeme ara kararını açıklayarak “örgüt üyeliği” suçundan yargılanan aralarında Mehmet Alp Ünlü, Serap Akcıoğlu ve Tülay Kumaşçı’nın da bulunduğu 91 tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi. Mahkeme tahliye gerekçesinde, ‘sanıkların üzerlerine atılı suça ilişkin kanundaki azami tutukluluk süresi’ni gerekçe gösterdi. Mahkeme sanıklar hakkında yurtdışına çıkış yasağı ve ev hapsi şeklinde adli kontrol şartlarının uygulanmasına hükmetti. Mahkeme sonuç olarak aralarında Adnan Oktar’ın bulunduğu 76 sanığın tutukluluk hallerine hükmederek duruşmayı 14 Ocak 2020’ye erteledi.

7 yaşındaki çocuk okuldaki hücrede darp edildiABD'de bir okulda çocukların cezalandırılması için hücre yapılması ve burada 7 yaşındaki bir çocuğa uygulanan şiddetin görüntüleri ülkeyi ayağa kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatılması sonrası, çocuğa şiddet uygulayan görevli intihar etti.
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