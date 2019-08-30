CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesiâ€™ndeki toplantÄ±ya, Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Mustafa Varank, SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca ile TarÄ±m ve Orman BakanÄ± Bekir Pakdemirli ve ilgili bÃ¼rokratlar katÄ±ldÄ±. ToplantÄ±da, Ergene HavzasÄ± Koruma Eylem PlanÄ±â€™nda gelinen son durum deÄŸerlendirildi, yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmekte olan projelerin bir an Ã¶nce bitirilmesi iÃ§in kararlar alÄ±ndÄ±. BÃ¶lgedeki mevcut organize sanayi bÃ¶lgelerinin derin deÅŸarj sistemine baÄŸlanmasÄ± iÃ§in gerekli altyapÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n bitirilmesi ve havzadaki hava, su ve toprak kirliliÄŸiyle ilgili denetim ve etkili takip yapÄ±lmasÄ±nÄ±n kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±da, MeriÃ§ Nehriâ€™nde yaÅŸanan taÅŸkÄ±nlarÄ±n Ã¶nlenmesi iÃ§in alÄ±nacak yeni tedbirler de gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼. ToplantÄ±da, MeriÃ§â€™te yaÅŸanan taÅŸkÄ±nlarÄ±n Ã¶nlenmesi iÃ§in Yunanistan ve Ã¶zellikle Bulgaristan ile iÅŸ birliÄŸinin daha etkin hale getirilmesi konusunda mutabÄ±k kalÄ±ndÄ±.

Oktay, dÃ¼n ayrÄ±ca TÃ¼rkiye Ä°ÅŸveren SendikalarÄ± Konfederasyonu (TÄ°SK) YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Ã–zgÃ¼r Burak Akkolâ€™u kabul etti.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â