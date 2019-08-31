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31.08.2019 - 02:28| DHA

Okul alışverişinden dönüyorlardı... Bir aile yok oldu

Muğla'nın Ortaca ilçesinde minibüsle motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü Ali Kök ve eşi Yeliz Kök çiftinin 12 yaşındaki kızları Işıl için okul alışverişi yaptıktan sonra evlerine dönerken kaza yaptıkları öğrenildi.

Okul alışverişinden dönüyorlardı... Bir aile yok oldu

Kaza, saat 20.30 sıralarında Muğla'nın Ortaca ilçesinde meydana geldi. İ.Ö. yönetimindeki 48 RJ 205 plakalı minibüs ile Ali Kök'ün (46) kullandığı 48 RK 861 plakalı motosiklet, Ortacadan Güzelyurt-Yeşilyurt kavşağında çarpıştı. Motosiklette bulunan 3 kişi minibüsün altında metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Ali Kökün hayatını kaybettiğini belirlerken, eşi Yeliz (40) ile kızı Işıl Kök ise kaldırıldıkları Dalaman Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Kasksız oldukları öğrenilen Kök ailesinin cansız bedenleri, otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığınca kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, minibüs sürücüsü İ.Ö., ise gözaltına alındı.

Okul alışverişinden dönüyorlardı... Bir aile yok oldu


OKUL ALIŞVERİŞİNDEN DÖNÜYORLARDI

Ortacanın Sarıgerme Mahallesi'ndeki bir otelde güvenlik görevlisi olan Ali Kök, eşi Yeliz ve kızları Işıl Kök'ün, halk pazarında okul alışverişi yaptıktan sonra evlerine dönerken kaza yaptıkları öğrenildi.

 

'Bu sevgi ve samimiyeti 30 saniyeye sığdırmaya çalıştık'Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir videosunu paylaştı.
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