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19.09.2019 - 14:51 | | DHA

Okul bahçesinde çalıntı eşyalar bulundu

Antalya'da bir okulun bahçesinde çalıntı olduğu değerlendirilen 2 araç teybi ve 1 araç televizyonu bulundu. Polis şüpheli ya da şüphelilerin tespiti için çalışma başlattı.

Okul bahçesinde çalıntı eşyalar bulundu

Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi'ndeki bir okulun güvenlik görevlisi, saat 11.30 sıralarında okulun bahçesinde duvarın dibindeki poşeti fark etti. Poşeti kontrol eden görevli, içinde farklı markalarda 2 araç teybi ve 1 araç televizyonu buldu. İhbar üzerine gelen polis ekipleri poşet ve eşyalar üzerinde parmak izi incelemesi yaptı. Okul ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını alan polis şüpheli ya da şüphelilerin kimliğini tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı.

Karabük'te ayakları kesik, ölü kedi bulunduKarabük’te, ayakları kesilmiş olarak ölü kedi bulundu. Olaya tepki gösteren mahalleli, kedinin işkence yapılarak öldürülmüş olabileceğini düşünürken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.
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