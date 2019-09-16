‘Okul Gıdası’ logosu için bir yıl süre

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “Okul Gıdası Logosu Uygulaması Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, tebliğ hükümlerine uyum sağlamaları için gıda işletmecilerine 7 Eylül 2020’ye kadar süre tanındı.

İmzalanan protokolle Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul ve kurumların bünyesinde faaliyet gösteren kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi işletmelerde satışa sunulacak hazır ambalajlı gıdaların etiketi üzerinde “Okul Gıdası” logosunun yer alması kararlaştırılmıştı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nca hazırlanan tebliğin yürürlüğe girme tarihi daha önce 16 Eylül olarak belirlenmişti.



